Бурятский батальон из 3 000 человек: РФ собирает северокорейцев для Украины, — Politico

По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже сражается против двух стран.

Related video

Россия собирает огромное количество северокорейцев для боевых действий в Украине. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на сообщение высокопоставленного представителя украинской разведки.

"Они называются "Бурятским батальоном"… северокорейцев около трех тысяч", — заявил официальный представитель разведки Украины на условиях анонимности.

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас сражается против двух стран.

"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея — семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа", — говорится в публикации на сайте Офиса президента Украины.

По словам президента, среди этих людей работники российских фабрик — вместо убитых граждан России. И личный состав для российского армии.

Kyiv Independent со ссылкой на анонимные западные источники на днях сообщил, что Пхеньян уже отправил 10 тысяч солдат, чтобы усилить российскую армию.

Напомним, что, по данным Reuters, КНДР мобилизовала 1,4 млн граждан для участия в "священной войне".

Также сообщалось, что издание The Washington Post назвал причину, по которой Ким Чен Ын отправляет солдат в Украину.