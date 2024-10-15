Зачем КНДР отправляет солдат в Украину: в WP раскрыли замысел Ким Чен Ына

По словам журналистов, "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку в РФ и могут быть развернуты на передовой в Украине к концу этого года.

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Отправка собственных солдат в помощь российским военным может принести режиму Ким Чен Ына ценную иностранную валюту и укрепить взаимоотношения с РФ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе подтвердил сообщения о том, что северокорейские войска поддерживают военных РФ на территории Украины. Он предупредил, что альянс Москвой и Пхеньяна крепнет и не ограничивается передачей оружия.

Сотрудник украинской военной разведки на условиях анонимности сообщил журналистам на прошлой неделе, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку в РФ и могут быть развернуты на передовой в Украине к концу этого года.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен на прошлой неделе назвал сообщения о том, что северокорейские военные помогают России, "весьма вероятными".

В Кремле такие утверждения называют "мистификацией".

Теперь же появились сообщения о том, что северокорейцы могут отправлять военнослужащих на оккупированную Россией территорию Донбасса. Некоторые военные офицеры, возможно, уже были убиты и ранены, согласно сообщениям, появившимся на прошлой неделе.

Сотрудник украинской военной разведки также сказал, что, хотя северокорейские боевые части находились в России, ни одна из них не была дислоцирована на Донбассе, а убитые офицеры не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

Южнокорейские эксперты говорят, что вполне вероятно, что Пхеньян отправит в Россию военнослужащих, особенно технических советников, чтобы контролировать применение северокорейского оружия на месте.

Учитывая сообщения о том, что многие из снарядов Северной Кореи оказались недостаточного качества, и другие проблемы с оружием, которое отправил Пхеньян, было бы целесообразно со стороны КНДР направить персонал для помощи в обслуживании, управлении и оценке своего оружия, отметил Ли Хо Рен, северокорейский военный эксперт в Корейском институте анализа обороны в Сеуле.

"Вполне возможно, что Северная Корея направляет не только военные поставки, но и инженеров", — сказал Ли.

Представитель Украины отметил, что Путин, возможно, попросил Северную Корею о помощи с живой силой в попытке избежать новой волны мобилизации среди россиян. Северокорейские войска могли бы заменить российские резервы, которые сейчас находятся на территории РФ, что может оказать "значительное влияние" на определенные районы на линии фронта, сказал чиновник.

Выгода для Северной Кореи

Северокорейцы, возможно, уже находятся в России и выполняют восстановительные работы на Донбассе, сообщает Daily NK, сеульская мониторинговая группа с источниками в Северной Корее. В апреле издание писало, что Пхеньян отправил РФ около 150 новых рабочих в помощь с восстановлением.

Экономика Северной Кореи еще до пандемии COVID-19 страдала от масштабных санкций. По оценкам Центрального банка в Сеуле, экономическое положение в КНДР начало ослабевать в период 2020-2023. И хотя торговля с Китаем в 2023 году возобновилась, допандемийного уровня все же не достигла.

Как и в случае с рабочей силой, предоставление военных и северокорейских инструкторов РФ — это ценный приток иностранной валюты в поддержку режима Ким Чен Ына. Рабочие, как правило, трудятся в сложных условиях, при ненормированной рабочей смене и пр. У большинства мужчин отнимают паспорта, как только они въезжают на российскую территорию. В то же время их жены и дети остаются в Северной Корее, чтобы те не смогли убежать и гарантированно вернулись на родину.

Напомним, что, по словам украинского военного обозревателя Александра Коваленко, войска КНДР в Украине не отправят на передовую.