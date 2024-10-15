Навіщо КНДР відправляє солдатів в Україну: у WP розкрили задум Кім Чен Ина

За словами журналістів, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців зараз проходять підготовку у РФ і можуть бути розгорнуті на передовій в Україні до кінця цього року.

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Відправлення власних солдатів на допомогу російським військовим може принести режиму Кім Чен Ина цінну іноземну валюту і зміцнити взаємини з РФ. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня підтвердив повідомлення про те, що північнокорейські війська підтримують військових РФ на території України. Він попередив, що альянс Москви та Пхеньяна міцнішає і не обмежується передачею зброї.

Співробітник української військової розвідки на умовах анонімності повідомив журналістам минулого тижня, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців зараз проходять підготовку у РФ і можуть бути розгорнуті на передовій в Україні до кінця цього року.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен минулого тижня назвав повідомлення про те, що північнокорейські військові допомагають Росії, "дуже ймовірними".

У Кремлі такі твердження називають "містифікацією".

Тепер же з'явилися повідомлення про те, що північнокорейці можуть відправляти військовослужбовців на окуповану Росією територію Донбасу. Деякі військові офіцери, можливо, вже були вбиті й поранені, згідно з повідомленнями, що з'явилися минулого тижня.

Співробітник української військової розвідки також сказав, що, хоча північнокорейські бойові частини перебували в Росії, жодна з них не була дислокована на Донбасі, а вбиті офіцери не брали безпосередньої участі в бойових діях.

Південнокорейські експерти кажуть, що цілком імовірно, що Пхеньян відправить до Росії військовослужбовців, особливо технічних радників, щоб контролювати застосування північнокорейської зброї на місці.

З огляду на повідомлення про те, що багато снарядів Північної Кореї виявилися недостатньої якості, та інші проблеми зі зброєю, яку відправив Пхеньян, було б доцільно з боку КНДР направити персонал для допомоги в обслуговуванні, управлінні та оцінці своєї зброї, зазначив Лі Хо Рен, північнокорейський військовий експерт у Корейському інституті аналізу оборони в Сеулі.

"Цілком можливо, що Північна Корея направляє не тільки зброю, а й інженерів", — сказав Лі.

Представник України зазначив, що Путін, можливо, попросив Північну Корею про допомогу з живою силою в спробі уникнути нової хвилі мобілізації серед росіян. Північнокорейські війська могли б замінити російські резерви, які зараз перебувають на території РФ, що може мати "значний вплив" на певні райони на лінії фронту, сказав чиновник.

Вигода для Північної Кореї

Північнокорейці, можливо, вже перебувають у Росії та виконують відновлювальні роботи на Донбасі, повідомляє Daily NK, сеульська моніторингова група з джерелами в Північній Кореї. У квітні видання писало, що Пхеньян відправив РФ близько 150 нових робітників на допомогу з відновленням.

Економіка Північної Кореї ще до пандемії COVID-19 потерпала від масштабних санкцій. За оцінками Центрального банку в Сеулі, економічне становище в КНДР почало слабшати в період 2020-2023. І хоча торгівля з Китаєм у 2023 році відновилася, допандемійного рівня все ж не досягла.

Як і у випадку з робочою силою, надання військових і північнокорейських інструкторів РФ — це цінний приплив іноземної валюти на підтримку режиму Кім Чен Ина. Робітники, як правило, працюють у складних умовах, за ненормованої робочої зміни тощо. У більшості чоловіків забирають паспорти, щойно вони в'їжджають на російську територію. Водночас їхні дружини та діти залишаються в Північній Кореї, щоб ті не змогли втекти й гарантовано повернулися на батьківщину.

Нагадаємо, що, за словами українського військового оглядача Олександра Коваленка, війська КНДР в Україні не відправлять на передову.