Войска КНДР в Украине не будут воевать на передовой, — военный обозреватель

Александр Коваленко считает, что солдаты из Северной Кореи не будут штурмовиками из-за языкового барьера, однако могут быть разнорабочими.

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На фоне слухов о том, что Россия и Северная Корея переходят к следующему этапу дипломатических отношений и Ким Чен Ын отправляет воевать в Украину северокорейских солдат, военные эксперты сомневаются, что они будут именно воевать. Александр Коваленко, обозреватель "Информационного сопротивления", комментируя слухи, отметил, что, скорее всего, "гости" из КНДР будут в тылу, или на территории временно оккупированного Крыма. Об этом он рассказал в комментарии ресурсу "Труха".

По мнению Коваленко, из Северной Кореи приедут разнорабочие, которые будут заниматься разминированием, сооружением фортификаций и тому подобное.

Солдаты из Северной Кореи Фото: KCNA

По его мнению, слухи о том, что из КНДР прибудут артиллеристы, или мотострелковые бригады — маловероятный сценарий. Даже если предположить, что это так — то это минимум 10 тысяч человек.

"Разве хоть одна из OSINT-групп, или мониторинговых групп, которая наблюдает за поставками из Северной Кореи в Россию боеприпасов за последнее время фиксировали передвижения 10-15-20 тысяч личного состава с танками, артиллерией? Нет", — сказал Коваленко.

Ким Чен Ын и артиллеристы Фото: KCNA

Он напомнил, что каждый месяц россияне теряют около 35 тысяч личного состава, мобилизуют — 35-40 тысяч, за счет раненых ВС РФ компенсируют около 25-20% потерь. Вероятные 10 тысяч северокорейских военных не решат проблему. Если их поставят защищать отдельно взятую локацию, то вопрос — какую. Коваленко предположил, что это может быть Курская область.

"Чтобы наша 225-й штурмовой батальон вырезал не срочников и бойцов "Ахмат", а начали вырезать северокорейских "рембо"? Ну ок, будет так, но это будет минус для Северной Кореи... Для прикрытия границы может быть, если это тыловая зона", — сказал Коваленко.

Но он предположил, что бойцами КНДР могут заменить российских солдат где-то на временно оккупированных территориях, например, в Крыму, или на Левобережной Херсонщине, или в Запорожской области, где они могли бы выполнять функции военной политики.

Штурмовиками северокорейцы скорее всего не будут, потому что в этих подразделениях важна коммуникация, а солдаты КНДР, вероятно, знают только корейский.

Ким Чен Ын наблюдает за стрельбами Фото: KCNA

Напомним, партизаны из Донецкой области рассказали, что в оккупированной части региона сейчас находятся военнослужащие из КНДР. Они обустраивают полигоны в Мариупольском районе, в частности один — в районе поселка Сартана. Там проходят интенсивные тренировки со ствольной артиллерией, что опровергает информацию о дефиците снарядов. Партизаны считают, что корейские военные прибыли якобы для наблюдения за войсками России и изучения поля боя в обмен на дешевые поставки снарядов.