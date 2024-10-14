Війська КНДР в Україні не будуть воювати на передовій, – військовий оглядач

Олександр Коваленко вважає, що солдати з Північної Кореї не будуть штурмовиками через мовний бар'єр, проте можуть бути різноробочими.

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На тлі чуток про те, що Росія та Північна Корея переходять до наступного етапу дипломатичних відносин та Кім Чен Ин відправляє воювати в Україну північнокорейських солдат, військові експерти сумніваються, що вони будуть саме воювати. Олександр Коваленко, оглядач "Інформаційного спротиву", коментуючи чутки, зауважив, що, скоріш за все, "гості" із КНДР будуть у тилу, або на території тимчасово окупованого Криму. Про це він розказав у коментарі ресурсу "Труха".

На думку Коваленка, із Північної Кореї приїдуть різноробочі, які будуть займатись розмінуванням, спорудженням фортифікацій тощо.

Солдати із Північної Кореї Фото: KCNA

На його думку, чутки про те що, із КНДР прибудуть артилеристи, чи мотострілецькі бригади – малоймовірний сценарій. Навіть якщо припустити, що це так – то це мінімум 10 тисяч людей.

"Хіба хоч одна з OSINT-груп, або моніторингових груп, яка спостерігає за постачанням із Північної Кореї до Росії боєприпасів за останній час фіксували пересування 10-15-20 тисяч особового складу із танками, артилерією? Ні", — сказав Коваленко.

Кім Чен Ин та артилеристи Фото: KCNA

Він нагадав, що кожного місяця росіяни втрачають близько 35 тисяч особового складу, мобілізують – 35-40 тисяч, коштом поранених ЗС РФ компенсують близько 25-20% втрат. Ймовірних 10 тисяч північнокорейських військових не вирішать проблему. Якщо їх поставлять захищати окремо взяту локацію, то питання – яку. Коваленко припустив, що це може бути Курська область.

"Щоб наша 225-тий штурмовий батальйон вирізати не строковиків і бійців "Ахмат", а почали вирізати північнокорейських "рембо"? Ну ок, буде так, але це буде мінус для Північної Кореї… Для прикриття кордону може бути, якщо це тилова зона", — сказав Коваленко.

Але він припустив, що бійцями КНДР можуть замінити російських солдатів десь на тимчасово окупованих територіях, наприклад, в Криму, або на Лівобережній Херсонщині, чи в Запорізькій області, де вони могли б виконувати функції військової політики.

Штурмовиками північнокорейці скоріш за все не будуть, бо у цих підрозділах важлива комунікація, а солдати КНДР, ймовірно, знають тільки корейську.

Ким Чен Ин спостерігає за стрільбами Фото: KCNA

Нагадаємо, партизани із Донецької області розповіли, що в окупованій частині регіону наразі знаходяться військовослужбовці з КНДР. Вони облаштовують полігони у Маріупольскому районі, зокрема один – у районі селища Сартана. Там відбуваються інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів. Партизани вважають, що корейські військові прибули нібито для спостереження за військами Росії та вивчення поля бою в обмін на дешеве постачання снарядів.