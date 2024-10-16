Бурятський батальйон із 3 000 осіб: РФ збирає північнокорейців для України, — Politico

За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже бореться проти двох країн.

Related video

Росія збирає величезну кількість північнокорейців для бойових дій в Україні. Про це пише американське видання Politico з посиланням на повідомлення високопоставленого представника української розвідки.

"Вони називаються "Бурятським батальйоном"... північнокорейців близько трьох тисяч", — заявив офіційний представник розвідки України на умовах анонімності.

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна зараз бореться проти двох країн.

"У коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея — сім'я Кім, яка тримає в рабстві понад 20-мільйонну частину корейського народу", — ідеться в публікації на сайті Офісу президента України.

За словами президента, серед цих людей працівники російських фабрик — замість убитих громадян Росії. І особовий склад для російської армії.

Kyiv Independent із посиланням на анонімні західні джерела днями повідомив, що Пхеньян уже відправив 10 тисяч солдатів, щоб посилити російську армію.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, КНДР мобілізувала 1,4 млн громадян для участі у "священній війні".

Також повідомлялося, що видання The Washington Post назвало причину, через яку Кім Чен Ин відправляє солдатів в Україну.