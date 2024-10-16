Реальний досвід і стандарти НАТО: Міноборони змінює правила надання меддопомоги на передовій

Новий документ охоплює профілактику, лікування та евакуацію поранених і хворих військовослужбовців. Медичні команди підтримки складуть зі співробітників різних підрозділів і цивільних закладів охорони здоров'я.

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Міноборони вносить зміни до правил надання медичної допомоги пораненим бійцям на полі бою. Тепер враховуватиметься реальний польовий досвід українських військових медиків і напрацювання союзників із НАТО. Про це повідомляють на сайті оборонного відомства.

"Міністерство оборони України затвердило нові обсяги надання медичної допомоги на догоспітальному етапі під час бойових дій. Наказ № 598 від 03.09.2024 р. визначає модель рольової медичної підтримки відповідно до стандартів НАТО", — ідеться в публікації.

У новому документі описуються всі етапи: профілактика, лікування та евакуація поранених і хворих військовослужбовців, співробітників поліції та служби цивільного захисту всіх Сил безпеки та Сил оборони.

Медична підтримка тепер включає чотири етапи:

(R1) — первинна медична допомога, невідкладна допомога, базова діагностика;

(R2) — розширена допомога (реанімація, хірургічні втручання на догоспітальному етапі);

(R3) — спеціалізована допомога в госпіталях;

(R4) — повний обсяг допомоги (вузькоспеціалізовані послуги та реабілітація в тилових госпіталях).

Передбачено, що додаткову меддопомогу на передовій можуть надавати медичні команди підтримки, які складуть із працівників різних підрозділів і цивільних закладів охорони здоров'я.

Наказ розроблено кількома міністерствами. Очікується, що нововведення посприяє якості допомоги в бойових умовах і поліпшить взаємодії з медичними службами країн НАТО.

Надалі планується затвердити нові табелі оснащення відповідно до обсягів медичної допомоги. Така ініціатива покликана уніфікувати медичні підрозділи Сил безпеки та Сил оборони.

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