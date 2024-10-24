"Резерв+" предлагает военнообязанным небоевые профессии: кого ищут (скриншоты)

Среди предложенных вакансий — режиссер монтажа, фотограф, видеограф, редакторы соцсетей, а также профессии в сферах IT, кухни, медицины, логистики и тому подобное.

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В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" стал доступен сервис рекрутинга, который позволяет выбрать оптимальную вакансию в армии. В сотрудничестве с сайтом поиска работы Lobby X, сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей в Силах обороны. Речь идет о более 4 000 вакансий. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Кроме боевых профессий, в приложении появился раздел, где можно найти актуальные вакансии мирного характера.

В "Резерв+" появились небоевые вакансии Фото: Скриншот В "Резерв+" появились небоевые вакансии Фото: Скриншот

При этом пользователи имеют возможность выбрать вакансии по интересующим их отраслям. Среди предложений можно найти как военные специальности, так и профессии в сферах IT, кухни, медицины, логистики и тому подобное.

Вакансии в Силах обороны Фото: Скриншот Вакансии в Силах обороны Фото: Скриншот

Также ищут бизнес-аналитиков, редакторов соцсетей, режиссеров монтажа, литературных редакторов, фотографов, видеографов.

Вакансии в Силах обороны Фото: Скриншот Вакансии в Силах обороны Фото: Скриншот

Для тех, кто имеет вопросы по рекрутингу, Lobby X предоставляет подробную информацию на своем сайте, где можно найти объяснения и инструкции.

Напомним, 27 сентября заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко анонсировала функцию рекрутинга в "Резерв+". По ее словам, новый сервис поможет украинцам выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям.

17 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дія" появилась новая функция рекрутинга в ряды ВСУ, которая дает возможность заключить контракт без участия ТЦК и без прохождения ВВК. Через мобильное приложение украинцы могут вступить в "Армию дронов".