"Резерв+" пропонує військовозобов'язаним небойові професії: кого шукають (скриншоти)

Серед запропонованих вакансій — режисер монтажу, фотограф, відеограф, редактори соцмереж, а також професії у сферах IT, кухні, медицини, логістики тощо.

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У мобільному додатку для військовозобов’язаних "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє обрати оптимальну вакансію у війську. У співпраці з сайтом пошуку роботи Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони. Йдеться про понад 4 000 вакансій. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Окрім бойових професій, у застосунку з'явився розділ, де можна знайти актуальні вакансії мирного характеру.

У "Резерв+" з'явились небойові вакансії Фото: Скриншот У "Резерв+" з'явились небойові вакансії Фото: Скриншот

При цьому користувачі мають можливість обрати вакансії за галузями, що їх цікавлять. Серед пропозицій можна знайти як військові спеціальності, так і професії у сферах IT, кухні, медицини, логістики тощо.

Вакансії у Силах оборони Фото: Скриншот Вакансії у Силах оборони Фото: Скриншот

Також шукають бізнес-аналітиків, редакторів соцмереж, режисерів монтажу, літературних редакторів, фотографів, відеографів.

Вакансії у Силах оборони Фото: Скриншот Вакансії у Силах оборони Фото: Скриншот

Для тих, хто має питання щодо рекрутингу, Lobby X надає детальну інформацію на своєму сайті, де можна знайти пояснення та інструкції.

Нагадаємо, 27 вересня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала функцію рекрутингу у "Резерв+". За її словами, новий сервіс допоможе українцям обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням.

17 жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" з'явилась нова функція рекрутингу до лав ЗСУ, яка дає можливість укласти контракт без участі ТЦК і без проходження ВЛК. Через мобільний застосунок українці можуть вступити до "Армії дронів".