Украина вела тайные переговоры с РФ в 2022 году: Умеров раскрыл детали

В интервью The Washington Post министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что эти секретные консультации привели к созданию гуманитарного коридора для эвакуации 400 тысяч украинцев, обмену военнопленными и заключению "зернового соглашения". Умеров также подтвердил, что Соединенные Штаты были в курсе этих контактов.

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В 2022 году Украина вела секретные непрямые переговоры с Россией через международных партнеров. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью американской газете The Washington Post.

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что эти переговоры имели несколько направлений и что Соединенные Штаты "всегда были в курсе" контактов, так как украинская сторона регулярно проводила консультации по всем вопросам.

"Американские чиновники подтвердили, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие", — добавили в издании.

По словам Умерова, результаты этих тайных переговоров включали создание гуманитарного коридора, который позволил 400 тысячам украинцев покинуть временно оккупированные Россией территории.

Кроме того, были проведены обмены военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также достигнуто "зерновое соглашение", восстановившее экспортные пути агропродукции в Черном море.

В ответ на вопрос о том, продолжаются ли такие кулуарные переговоры сейчас, Умеров отметил, что гуманитарный путь остается открытым.

Напомним, в Украине также хотят организовать второй Саммит мира до конца 2024 года c участием России. Прямые двусторонние переговоры с Москвой на встрече исключены.

Однако 8 октября старшая советница руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что второй Саммит мира в ноябре не состоится, как это было ранее запланировано. Дата его проведения будет решаться после 30-31 октября, когда завершатся тематические конференции по пунктам Формулы мира.