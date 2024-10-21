Україна вела таємні переговори з РФ у 2022 році: Умєров розкрив деталі

В інтерв'ю The Washington Post міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що ці секретні консультації призвели до створення гуманітарного коридору для евакуації 400 тисяч українців, обміну військовополоненими та укладення "зернової угоди". Умєров також підтвердив, що Сполучені Штати були в курсі цих контактів.

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У 2022 році Україна вела секретні непрямі переговори з Росією через міжнародних партнерів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю американській газеті The Washington Post.

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Очільник оборонного відомства наголосив, що ці переговори мали кілька напрямків і що Сполучені Штати "завжди були в курсі" контактів, оскільки українська сторона регулярно проводила консультації з усіх питань.

"Американські чиновники підтвердили, що секретні переговори відбулися у 2022 році, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю", — додали у виданні.

За словами Умєрова, результати цих таємних переговорів включали створення гуманітарного коридору, який дозволив 400 тисячам українців покинути тимчасово окуповані Росією території.

Крім того, було проведено обміни військовополоненими, політичними в'язнями та пораненими солдатами, а також досягнуто "зернової угоди", яка відновила експортні шляхи агропродукції в Чорному морі.

У відповідь на запитання про те, чи тривають такі кулуарні переговори зараз, Умєров зазначив, що гуманітарний шлях залишається відкритим.

Нагадаємо, в Україні також хочуть організувати другий Саміт миру до кінця 2024 року за участю Росії. Прямі двосторонні переговори з Москвою на зустрічі виключені.

Однак 8 жовтня старша радниця керівника Офісу президента України Дар'я Зарівна заявила, що другий Саміт миру в листопаді не відбудеться, як це було раніше заплановано. Дата його проведення вирішуватиметься після 30-31 жовтня, коли завершаться тематичні конференції за пунктами Формули миру.