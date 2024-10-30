Лише бронежилет і каска: військовим спростили повернення майна після служби

Здавати назад видані на час служби спальники, каримати та фляги більше не потрібно, сказав міністр оборони Рустем Умєров.

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Новим наказом Міністерство оборони України спростило для українських військовослужбовців звітування за майно. Тепер після служби бійці мають повернути державі тільки бронежилети та каски. Про рішення повідомив міністр оборони Рустем Умєров 30 жовтня.

Спальники, каримати, фляги та інші речі бійці зможуть залишати в себе, розповів міністр.

Умєров пояснив, що новий наказ міністерства оборони вчергове спростить систему забезпечення. Це, на його думку, підвищить ефективність українських захисників, адже їм не потрібно буде думати про здачу екіпірування, що дозволить краще концентруватися на виконанні бойових завдань.

"Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо", — сказав Рустем Умєров.

Нагадаємо, 24 жовтня Рустем Умєров повідомляв, що у застосунку "Армія+" Міноборони запустило онлайн-курси для чинних військовослужбовців. Запустили курси із "Загальної підготовки", "Побуту в польових умовах" і безпілотних систем, і згодом перелік розширюватиметься.

Раніше, 10 жовтня, у Міноборони заявляли, що за 2024 рік кодифікували та дозволили до використання ЗСУ понад 140 нових зразків БПЛА. Повідомлялося, що серед них були безпілотні комплекси, стійкі до РЕБів, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення.