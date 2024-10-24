Бійці ЗСУ тепер можуть навчатися в польових умовах: Міноборони запустило онлайн-курси (відео)

Курси від Міноборони розбиті на модулі з уроками. Після кожного слідує тестування, а наприкінці курсу передбачено іспит.

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в застосунку "Армія+" з'явиться можливість для онлайн-навчання військовій справі для чинних військовослужбовців. Відповідне відео опубліковано на сторінці Умєрова у Facebook.

У додатку "Армія+" зібрані навчальні матеріали з військової справи, що дасть змогу захисникам поповнювати свої знання і в польових умовах.

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Уже доступні курси із "Загальної підготовки", "Побуту в польових умовах" і безпілотних систем. Курси складаються з модулів з уроками. Повідомляється, що такий підхід покликаний допомогти застосовувати знання на практиці.

"Ми не зупиняємося і вже працюємо над новими курсами, такими як "Зв'язок на полі бою" та "Психологічна підготовка". Наша мета — забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни", — зазначається в публікації.

Нагадаємо, що Міноборони змінює правила надання медичної допомоги на передовій з урахуванням реального досвіду і стандартів НАТО. Для медичної підтримки тепер передбачено чотири етапи. У новому документі описана профілактика, лікування та евакуація поранених військовослужбовців. Команди підтримки складуть зі співробітників медичних і цивільних установ.

Також повідомлялося, що "Резерв+" пропонує військовозобов'язаним небойові професії. Серед доступних вакансій — режисер монтажу, фотограф, відеограф, редактори соцмереж. Пропонуються і професії в галузі IT, кулінарії, медицини, логістики тощо.