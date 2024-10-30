Зупинили прорив: бійці ЗСУ розбили колону росіян під Вугледаром (відео)

Бойове зіткнення відбулося на західному фланзі Вугледарського напрямку, де бійці 20-ї президентської бригади вразили бронетехніку за допомогою безпілотників підрозділів "Bulava".

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Підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького успішно нейтралізували бронетехніку російських штурмових підрозділів, що просуваються на західному фланзі Вугледара. Відео зі знищенням ворожих колон було опубліковано 29 жовтня на офіційній сторінці бригади в Telegram.

У цьому напрямку підрозділи противника продовжують спроби прориву, проте українські захисники, використовуючи FPV-дрони та мінні загородження, ефективно стримують їхнє просування.

Злагоджену роботу в напрямку Вугледара виконували оператори дронів підрозділів "Bulava" 3-го механізованого батальйону та "Химер" 20-ї ОБСП.

"Чергова колона налічувала понад 15 одиниць техніки. Противник розділився і намагався просуватися одразу в напрямку двох населених пунктів. Частину техніки вразили FPV-дронами, частина підірвалася на мінах", — ідеться в повідомленні.

Завдяки аеророзвідці та ударним дронам, вдається своєчасно виявляти та знищувати техніку противника. Безпілотна авіація активно підтримує сусідні підрозділи, завдаючи ударів по техніці та за межами власних районів оборони.

Тактика ЗС РФ

Українські військові зазначають, що російські підрозділи продовжують застосовувати тактику прориву за будь-яку ціну, попри значні втрати. Декількома днями раніше противник здійснив масований механізований штурм із залученням великої кількості бронетехніки і танків, однак завдяки своєчасному виявленню висування техніки українським військам вдалося оперативно підготуватися до відбиття атаки та знищення ворожої колони.

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Раніше повідомлялося, що на Краматорському напрямку російські війська намагаються рухатися в передмісті Часового Яру. Водночас просунутися вглиб із технікою противнику не вдається.