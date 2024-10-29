Окупанти атакують евакуаційні машини ЗСУ: "Осман" розповів про "нову хитрість" ворога

Російські загарбники почали спеціально садити свої дрони посеред дороги. Нову практику ЗС РФ помітили на Покровському напрямку.

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Російські бійці випробовують новий хитрий метод атак у Донецькій області. Про це 29 жовтня у своєму Telegram-каналі повідомив доброволець 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він розповів, що "нову хитрість ворога" зустріли його знайомі побратими, які воюють на Покровському напрямку.

Зі слів "Османа", російські оператори FPV-дронів спеціально садять своїх "пташок" на дорогу. Коли ж цим шляхом наближається евакуаційне авто Сил оборони, безпілотник злітає та завдає по машині удару.

"РЕБ, звісно, не панацея, але краще по маршруту пересуватися з постійно включеним", — підкреслив Бунятов.

Публікація Станіслава Бунятова від 29 жовтня Фото: Скриншот

Ситуація на Покровському напрямку

У Генеральному штабі ЗСУ 29 жовтня проінформували, що з початку доби на Покровському напрямку станом на 16:00 відбулося вже 11 бойових зіткнень. Бої точились в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове та Вишневе.

"Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили дев’ять атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі", — додали у Генштабі.

Покровськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні випробували безпілотник "Ватра", який зможе полювати на ворожі "шахеди".

У Defence Blog повідомили, що в арсеналі ЗС РФ була помічена бронетехніка часів Другої світової війни.