РБПП-500 та "Хижак": Міноборони допустило до експлуатації два кулеметні комплекси (фото)

Комплекси містять в собі 500-600 набоїв для кулемета. Це дозволяє вести вогонь без пауз на перезаряджання.

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Міністерство оборони України допустило до експлуатації два тактичних кулеметних комплекси РБПП-500 та "Хижак". Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Хижак" — це комплекс з рюкзаком, який призначено для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок. В нього можна помістити патрони як для кулеметів типу ПК (ПКМ) 7,65х54 мм, так і для німецьких кулеметів MG42 калібру 7.62х51 мм. Місткість складає 560 або 630 патронів.

"Хижак" Фото: Міноборони України

Другий комплекс РБПП-500 так само призначено для 7,62 мм кулеметів ПКМ та MG42. Його місткість складає 500 патронів. Також у Міноборони заявили, що завдяки акселератору відомства, процедура допуску до експлуатації розробок скорочено до 45 днів.

"Міноборони продовжує працювати над забезпеченням Збройних Сил України, зокрема засобами ближнього і дальнього бою", — заявили у відомстві

РБПП-500 Фото: Міноборони України

Зазначається, що обидва комплекси довели надійність та ефективність у застосуванні після успішних випробувань.

Варто зазначити, що "Хижак" розробили як мінімум у 2015 році, бо тоді в ГУР повідомляли, що волонтери придбали декілька комплектів для розвідників. За цей час його доводили та модернізовували.

Нагадаємо, 19 вересня в ЗСУ показали кулемет з дистанційним керуванням "Тарантул", який можна буде використовувати для засідок.

31 липня представили роботизований кулемет Trakon, який буде збивати БПЛА.