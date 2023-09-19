РБПП-500 и "Хищник": Минобороны допустило к эксплуатации два пулеметных комплекса (фото)

Комплексы содержат в себе 500-600 патронов для пулемета. Это позволяет вести огонь без пауз на перезарядку.

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Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации два тактических пулеметных комплекса РБПП-500 и "Хищник". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Хищник" — это комплекс с рюкзаком, который предназначен для размещения и непрерывной подачи пулеметных лент. В него можно поместить патроны как для пулеметов типа ПК (ПКМ) 7,65х54 мм, так и для немецких пулеметов MG42 калибра 7.62х51 мм. Вместимость составляет 560 или 630 патронов.

"Хищник" Фото: Минобороны Украины

Второй комплекс РБПП-500 так же предназначен для 7,62 мм пулеметов ПКМ и MG42. Его емкость составляет 500 патронов. Также в Минобороны заявили, что благодаря акселератору ведомства, процедура допуска к эксплуатации разработок сокращена до 45 дней.

"Минобороны продолжает работать над обеспечением Вооруженных Сил Украины, в частности средствами ближнего и дальнего боя", — заявили в ведомстве

РБПП-500 Фото: Минобороны Украины

Отмечается, что оба комплекса доказали надежность и эффективность в применении после успешных испытаний.

Стоит отметить, что "Хищник" разработали как минимум в 2015 году, потому что тогда в ГУР сообщали, что волонтеры приобрели несколько комплектов для разведчиков. За это время его доводили и модернизировали.

Напомним, 19 сентября в ВСУ показали пулемет с дистанционным управлением "Тарантул", который можно будет использовать для засад.

31 июля представили роботизированный пулемет Trakon, который будет сбивать БПЛА.