Убивча новинка: Barrett представляє далекобійну снайперську гвинтівку MRADELR

Нова гвинтівка покликана забезпечити високу точність стрільби на далекі дистанції. Поки що зброю випускають під патрон .416 Barrett, але в майбутньому кількість калібрів буде збільшено.

Related video

Конструктори американської збройової компанії Barrett, лідера в галузі розроблення далекобійних і великокаліберних гвинтівок, представили нову гвинтівку в лінійці MRAD, яку було випущено 1 грудня 2023 року. Додаткові три літери ELR у назві, це скорочення від Extreme Long Range, отже MRADELR це гвинтівка для стрільби на дуже великій дистанції. Про це повідомляє Army Recognition.

За словами виробника, MRADELR — це високоякісна гвинтівка, що пройшла військові випробування і вже доступна, здатна забезпечити високу точність стрільби на далекі дистанції. Гвинтівка має змінні стволи та калібри, які можуть бути змінені користувачем, що забезпечує універсальність і пристосованість до різних умов стрільби. Спочатку гвинтівка випускається під патрон .416 Barrett, але в майбутньому компанія планує розширити кількість калібрів.

Гвинтівка може похвалитися своїми інноваційними технологіями, високоточною конструкцією і винятковими матеріалами, демонструючи прагнення Barrett до досконалості в індустрії вогнепальної зброї.

Однією з відмінних рис MRADELR є її ефективність у змагальній стрільбі. Зброя пройшла всебічне тестування в таких сценаріях, як змагання King of 2 Miles, де гвинтівка посіла 2-е місце.

Важливо

Казахстан став головною прокладкою РФ для імпорту високоточних гвинтівок, — розслідування (фото, відео)

У цих змаганнях перед стрільцями стояли такі завдання, як стрільба з холодного ствола, влучання з першого пострілу й ураження мішеней на екстремальних відстанях понад 3 км. При цьому у стрільців було всього кілька пострілів, щоб вразити мішень, без можливості коригувати вогонь за допомогою необмеженої кількості прицільних пристосувань.

ТТХ гвинтівки MRADELR:

довжина ствола 914 мм;

довжина 1575 мм;

маса 10,4 кг;

крок нарізів 1:9

Найближчим часом гвинтівка буде на заході SHOT Show 2024 у Лас-Вегасі, де гості зможуть ближче ознайомитися з новим екземпляром компанії Barrett.

Нагадаємо, Канада надасть українським збройним силам 11 тисяч штурмових гвинтівок виробництва компанії Colt Canada. Фокус зібрав інформацію про тактико-технічні характеристики двох варіантів карабінів, відомі як Diemaco C7 і Diemaco C8.