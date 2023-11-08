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Казахстан став головною прокладкою РФ для імпорту високоточних гвинтівок, — розслідування (фото, відео)

рогозін, гвинтівкою AR-15, пістолет Glock
Фото: Telegram | Колишній віцепрем'єр РФ Дмитро Рогожин позує з гвинтівкою AR-15 і пістолетом Glock у Донецьку, жовтень 2022 року

За інформацією журналістів, особливим попитом у ЗС РФ користуються австрійські пістолети Glock і штурмові гвинтівки типу AR-15, такі як R8 компанії Blaser. Їх вільно переправляють до РФ із Казахстану, який входить до Євразійського союзу з РФ, — і товари під час перевезення між двома країнами не потрібно класифікувати в торговельній статистиці.

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Дослідницька група журналістів вивчила європейську базу даних Comext, у якій фіксується переміщення товарів у країнах ЄС. Виявилося, що в першому півріччі 2023 року було більше імпорту зброї з ЄС певного типу, ніж за весь 2019 рік. Зокрема й високоточних німецьких гвинтівок Blaser і пістолетів Glock, з якими полюбляють позувати деякі російські чиновники. Такого висновку дійшли автори журналістського розслідування з німецького видання Correctiv.

Серед іншого, зброя постачалася в такі країни, як Хорватія, Угорщина, Узбекистан, а в Казахстан за кілька місяців 2023 року поставили 1015 одиниць німецької зброї.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія імпортувала близько семи тисяч одиниць цивільної стрілецької зброї та вісім млн боєприпасів. Частково ця зброя потрапляла в такі російські підрозділи, як ПВК "Вагнер" та інші подібні формування.

Журналісти знайшли в одному з російських Telegram-каналів, через який російські підрозділи отримують зброю, повідомлення про прибуття партії снайперських гвинтівок. На знімку була зображена гвинтівка німецької збройової фірми Blaser.

На опублікованих фото — також розкрита коробка з гвинтівкою, в комплекті з приладдям та інструкцією з експлуатації.

гвинтівка Blaser Fullscreen
Гвинтівка R8 фірми Blaser в оригінальній упаковці

США та низка інших країн у період воєнного стану в Україні обмежили експорт цивільної стрілецької зброї, але не Німеччина. У РФ цю зброю постачають через країни-посередники.

Автори розслідування спільно з російським журналістом, експертом зі зброї та аналітиком експортних даних протягом кількох місяців з'ясували, що з минулого року до жовтня нинішнього вогнепальна зброя виробництва західних країн надходила до РФ у великих кількостях.

Зброя фірми Blaser Fullscreen
Зброя фірми Blaser

Серед іншого, попит мають австрійські пістолети Glock і штурмові гвинтівки типу AR-15. Такі гвинтівки, як R8 компанії Blaser, вільно продаються у РФ. І не тільки через канали, які постачають зброю найманцям: нещодавно розробки німецької компанії помітили на ярмарку зброї в Москві.

Чинне законодавство не дає змоги німецькому експортному регулятору щось зробити: адже формально йдеться про нешкідливі мисливські та спортивні гвинтівки.

Своєю чергою, США суворо обмежує експорт цивільної вогнепальної зброї. Тому, судячи з усього, і найближчим часом російські імпортери без будь-яких труднощів зможуть і далі отримувати все потрібне від німецьких зброярів.

Як зброя Blaser потрапляє у РФ і що про це знають у збройових фірмах?

Журналісти переглянули російську державну базу даних сертифікатів імпортерів — це тисячі записів, у яких перелічено, зокрема, і серійні номери.

За наявною інформацією, було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, зокрема понад сотня снайперських гвинтівок і 8 млн патронів до зброї західних виробників. Це й американська Smith & Wesson, Barrett Firearms, Desert Tech, Kel-Tec, Savage Arms, низка європейських зброярів, як-от австрійська Glock та Steyr Arms, чеські Ceska Zbrojovka та Sellier.

Скріншот сайту німецької компанії Merkel Fullscreen
Скріншот сайту німецької компанії Merkel

Німецькі компанії, зброя яких опинилася у РФ:

  • Merkel Jagd;
  • Waffen GmbH;
  • Blaser;
  • Виробники боєприпасів:
  • Nammo Schönebeck;
  • RWS;
  • Ruag Ammotech.
Асортимент товару Waffen GmbH Fullscreen
Асортимент товару Waffen GmbH

Походження стрілецької зброї та боєприпасів, яку ввозили у РФ

країни експортери зброї в рф Fullscreen
Загальна кількість збройового імпорту в період з квітня 2022 по жовтень 2023 рр. за країнами-виробниками
  • Першими в списку країн-виробників, чия зброя потрапляє у РФ, йдуть:
  • Австрія — 2905;
  • США — 1258;
  • Німеччина — 916;
  • Чехія — 860;
  • Фінляндія — 691;
  • Японія — 408;
  • Іспанія — 113;
  • Португалія — 85;
  • Велика Британія — 27.

Автори розслідування зазначають, що особливий інтерес для російських імпортерів становить система AR15, яка також використовується збройними силами США і Бундесвером. Але є і цивільні версії. У США ці гвинтівки стали предметом дискусій, оскільки їх також використовують і терористи. За даними журналістів, від початку вторгнення в Україну російські компанії завезли в країну близько 50 цих гвинтівок однієї тільки Smith & Wesson.

Найманець із ПВК "Вагнер" зі зброєю Desert Tech Fullscreen
Найманець із ПВК "Вагнер" зі зброєю Desert Tech

Також було поставлено 2580 пістолетів австрійського виробника Glock.

рогозин Fullscreen
Колишній віцепрем'єр РФ Дмитро Рогожин позує з гвинтівкою AR-15 і пістолетом Glock у Донецьку, жовтень 2022 року

На відео, опублікованому російським Telegram-каналом у серпні 2023 року, військовослужбовець пояснює, що західні боєприпаси є значно ефективнішими, порівняно з російськими.

Гвинтівка фірми Blaser Fullscreen
Гвинтівка фірми Blaser

Високоточна зброя вже згадуваної фірми Blaser теж має попит у російських військах. Модель R8 — це класична снайперська гвинтівка, деякі різновиди яких використовуються й у військових цілях. Неважливо, чи стріляють з неї в оленя, чи в людину — летальний результат чекає на обох.

Гвинтівка фірми Blaser Fullscreen
Гвинтівка фірми Blaser

В описі R8 на сайті Blaser, її називають "точною, надійною, швидкою".

Гвинтівка фірми Blaser Fullscreen
Гвинтівка фірми Blaser

"Внаслідок того, що рука повністю розслаблена, істотно підвищується точність пострілу", — рекламує свою продукцію виробник.

Відмінність т.зв. цивільної версії гвинтівки в тому, що після кожного пострілу доводиться перезаряджати вручну. Вони не автоматичні, що спрощує експорт.

Журналісти роблять застереження: за їхніми даними, не можна стверджувати, що ця зброя потрапляє у РФ безпосередньо від німецьких або інших західних виробників. Найімовірніше, використовуються обхідні шляхи та посередники в інших країнах. Але в базі даних про імпорт містяться точні дані, такі як моделі та серійні номери, за якими виробники могли б з'ясувати, куди йде постачання. Але це закрита інформація.

Кількість гвинтівок Blaser R8, ввезених у РФ з квітня 2022 по вересень 2023:

гвинтівок Blaser R8 у РФ Fullscreen
Обсяг поставок гвинтівок Blaser R8 в РФ з квітня 2022 по вересень 2023 рр.

Шляхи постачання зброї до РФ

У базі Comext Статистичного управління ЄС фіксується рух товарів між європейськими країнами. З'ясувалося, що в першому півріччі 2023 року було більше імпорту порівняно з даними за весь 2019 рік. Зброю поставляли в такі країни: ОАЕ, Хорватія, Угорщина, Казахстан, Північна Македонія, Польща та Узбекистан.

Казахстан

У Казахстан ввезли 1015 одиниць зброї з Німеччини. На думку авторів публікації, центральноазіатська країна заслуговує на пильну увагу й тому, що входить до Євразійського союзу з РФ. Тобто товари, які перевозяться між двома країнами, у торговельній статистиці не потрібно класифікувати окремо.

Найімовірніше, припускають журналісти, західні виробники спочатку продають свою зброю Казахстану, а звідти її везуть до Росії. У мережі є дані про казахстанську компанію "Корган Центр".

магазин зброї в Казахстані Fullscreen
Магазин "Корган Центр" в Алмати

У магазині цієї компанії представлений широкий вибір вогнепальної зброї Blaser, включно з високоточною гвинтівкою R8. Завдяки джерелам у Казахстані вдалося з'ясувати, що сума податків, які компанія заплатила за імпорт, зросла приблизно вчетверо у 2022 році, якщо порівнювати з даними за 2021 рік. Тобто імпортувати мали вчетверо більше.

Великий магазин "Корган" у місті Алмати розташований на жвавій торговій вулиці. Усередині три вітрини заставлені гвинтівками Blaser R8. Однак частина наполовину порожня: схоже, значну частину зброї нещодавно продали.

Під час візиту кореспондент німецького видання сказав продавцю, що у нього є знайомий у РФ, який цікавиться однією з гвинтівок R8.

На запитання, чи можна придбати одну з гвинтівок і привезти її у РФ, продавець відповів: "Купівля без проблем". А транспортування в Росію — "важко, але здійсненно".

Така зброя потрапляє, серед іншого, і в Москву. У середині жовтня в російській столиці проходив збройовий ярмарок, зняті кадри виклали на YouTube.

Відвідувачі дивуються: "Яким чином це було завезено в Росію? Для мене залишається загадкою" (з хвилини 18.10)

Компанія, яка представляла зброю на виставці, — "Орел", один з найбільших торговців зброєю у РФ. Згідно з інформацією з бази даних російського імпорту, торік постачання зросли на 72% у вартісному вираженні порівняно з попереднім роком.

Мережа компаній-прокладок навколо Blaser

Blaser входить у велику мережу — Lüke Ortmeier-Gruppe, або L&O Holding, штаб-квартира якої розташована в Емсдеттені (Вестфалія). За нею стоять дві досить відомі у збройовій промисловості особи: Міхаель Люке і Томас Ортмаєр.

Їхній конгломерат налічує близько 30 підприємств, що випускають мисливську та спортивну зброю, службові пістолети й автомати. Крім Blaser, згадані особи не так давно придбали SIG Sauer.

У 2019 році були судові розгляди, у підсумку трьох керівних директорів SIG Sauer засудили до великих штрафів і умовних термінів — за незаконний експорт зброї. У Колумбію.

47 000 пістолетів обхідним шляхом потрапили в латиноамериканську країну, на яку поширюються німецькі експортні санкції. SIG Sauer спочатку продала зброю в США. Але слідчі довели, що керівникам німецької компанії було відомо, що зброя потрапить до Колумбії, яку роздирають нарковійни.

Наразі ж зброю компанії знову постачають у країну, де вона не мала б опинитися. На запитання про те, чи відомо представникам L&O Holding про російський імпорт гвинтівок Blaser і яким чином перевіряються постачання від дочірніх компаній, директор Blaser сказав, що "99% зброї було продано всередині Європи в різні країни й різним дилерам".

"Через такий розкид імпортерів ми не змогли заздалегідь припустити, що ці моделі не залишаться в країнах. На нашу думку, це свідчить про те, що російська сторона спеціально закуповувала у дилерів у Європі", — сказав він.

Німеччина не контролює експорт зброї

Журналісти надіслали близько п'яти запитів до Федерального управління економіки та експортного контролю (BAFA) і запитали, чи вважають у відомстві, що експорту спортивної та мисливської зброї від початку активної фази війни в Україні приділялася належна увага.

Представники BAFA відповіли, що не можуть "коментувати окремі експортні операції". У Митному управлінні журналістам повідомили, що якщо компанія надає необхідні експортні документи, на цьому можливості контролю наглядових органів закінчуються.

Будь-кому, хто продає таку зброю за межами Європи, потрібні сертифікати кінцевого використання.

"Але в таких країнах, як Казахстан або Китай, все видають за потреби", — розповів співробітник відомства, додавши, що для продажів усередині Європи подібні сертифікати й зовсім не потрібні.

Нагадаємо, що РФ отримує компоненти для аеробалістичних ракет "Кинджал" з країн Європи. При цьому сім'я головного ракетника РФ переїхала до Швеції.

Також повідомлялося, що у РФ виробництво дронів Shahed прикривають "моторними човнами" і "цивільними квадрокоптерами".