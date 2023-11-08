Казахстан став головною прокладкою РФ для імпорту високоточних гвинтівок, — розслідування (фото, відео)

За інформацією журналістів, особливим попитом у ЗС РФ користуються австрійські пістолети Glock і штурмові гвинтівки типу AR-15, такі як R8 компанії Blaser. Їх вільно переправляють до РФ із Казахстану, який входить до Євразійського союзу з РФ, — і товари під час перевезення між двома країнами не потрібно класифікувати в торговельній статистиці.

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Дослідницька група журналістів вивчила європейську базу даних Comext, у якій фіксується переміщення товарів у країнах ЄС. Виявилося, що в першому півріччі 2023 року було більше імпорту зброї з ЄС певного типу, ніж за весь 2019 рік. Зокрема й високоточних німецьких гвинтівок Blaser і пістолетів Glock, з якими полюбляють позувати деякі російські чиновники. Такого висновку дійшли автори журналістського розслідування з німецького видання Correctiv.

Серед іншого, зброя постачалася в такі країни, як Хорватія, Угорщина, Узбекистан, а в Казахстан за кілька місяців 2023 року поставили 1015 одиниць німецької зброї.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія імпортувала близько семи тисяч одиниць цивільної стрілецької зброї та вісім млн боєприпасів. Частково ця зброя потрапляла в такі російські підрозділи, як ПВК "Вагнер" та інші подібні формування.

Журналісти знайшли в одному з російських Telegram-каналів, через який російські підрозділи отримують зброю, повідомлення про прибуття партії снайперських гвинтівок. На знімку була зображена гвинтівка німецької збройової фірми Blaser.

На опублікованих фото — також розкрита коробка з гвинтівкою, в комплекті з приладдям та інструкцією з експлуатації.

Гвинтівка R8 фірми Blaser в оригінальній упаковці

США та низка інших країн у період воєнного стану в Україні обмежили експорт цивільної стрілецької зброї, але не Німеччина. У РФ цю зброю постачають через країни-посередники.

Автори розслідування спільно з російським журналістом, експертом зі зброї та аналітиком експортних даних протягом кількох місяців з'ясували, що з минулого року до жовтня нинішнього вогнепальна зброя виробництва західних країн надходила до РФ у великих кількостях.

Зброя фірми Blaser

Серед іншого, попит мають австрійські пістолети Glock і штурмові гвинтівки типу AR-15. Такі гвинтівки, як R8 компанії Blaser, вільно продаються у РФ. І не тільки через канали, які постачають зброю найманцям: нещодавно розробки німецької компанії помітили на ярмарку зброї в Москві.

Чинне законодавство не дає змоги німецькому експортному регулятору щось зробити: адже формально йдеться про нешкідливі мисливські та спортивні гвинтівки.

Своєю чергою, США суворо обмежує експорт цивільної вогнепальної зброї. Тому, судячи з усього, і найближчим часом російські імпортери без будь-яких труднощів зможуть і далі отримувати все потрібне від німецьких зброярів.

Як зброя Blaser потрапляє у РФ і що про це знають у збройових фірмах?

Журналісти переглянули російську державну базу даних сертифікатів імпортерів — це тисячі записів, у яких перелічено, зокрема, і серійні номери.

За наявною інформацією, було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, зокрема понад сотня снайперських гвинтівок і 8 млн патронів до зброї західних виробників. Це й американська Smith & Wesson, Barrett Firearms, Desert Tech, Kel-Tec, Savage Arms, низка європейських зброярів, як-от австрійська Glock та Steyr Arms, чеські Ceska Zbrojovka та Sellier.

Скріншот сайту німецької компанії Merkel

Німецькі компанії, зброя яких опинилася у РФ:

Merkel Jagd;

Waffen GmbH;

Blaser;

Виробники боєприпасів:

Nammo Schönebeck;

RWS;

Ruag Ammotech.

Асортимент товару Waffen GmbH

Походження стрілецької зброї та боєприпасів, яку ввозили у РФ

Загальна кількість збройового імпорту в період з квітня 2022 по жовтень 2023 рр. за країнами-виробниками

Першими в списку країн-виробників, чия зброя потрапляє у РФ, йдуть:

Австрія — 2905;

США — 1258;

Німеччина — 916;

Чехія — 860;

Фінляндія — 691;

Японія — 408;

Іспанія — 113;

Португалія — 85;

Велика Британія — 27.

Автори розслідування зазначають, що особливий інтерес для російських імпортерів становить система AR15, яка також використовується збройними силами США і Бундесвером. Але є і цивільні версії. У США ці гвинтівки стали предметом дискусій, оскільки їх також використовують і терористи. За даними журналістів, від початку вторгнення в Україну російські компанії завезли в країну близько 50 цих гвинтівок однієї тільки Smith & Wesson.

Найманець із ПВК "Вагнер" зі зброєю Desert Tech

Також було поставлено 2580 пістолетів австрійського виробника Glock.

Колишній віцепрем'єр РФ Дмитро Рогожин позує з гвинтівкою AR-15 і пістолетом Glock у Донецьку, жовтень 2022 року

На відео, опублікованому російським Telegram-каналом у серпні 2023 року, військовослужбовець пояснює, що західні боєприпаси є значно ефективнішими, порівняно з російськими.

Гвинтівка фірми Blaser

Високоточна зброя вже згадуваної фірми Blaser теж має попит у російських військах. Модель R8 — це класична снайперська гвинтівка, деякі різновиди яких використовуються й у військових цілях. Неважливо, чи стріляють з неї в оленя, чи в людину — летальний результат чекає на обох.

Гвинтівка фірми Blaser

В описі R8 на сайті Blaser, її називають "точною, надійною, швидкою".

Гвинтівка фірми Blaser

"Внаслідок того, що рука повністю розслаблена, істотно підвищується точність пострілу", — рекламує свою продукцію виробник.

Відмінність т.зв. цивільної версії гвинтівки в тому, що після кожного пострілу доводиться перезаряджати вручну. Вони не автоматичні, що спрощує експорт.

Журналісти роблять застереження: за їхніми даними, не можна стверджувати, що ця зброя потрапляє у РФ безпосередньо від німецьких або інших західних виробників. Найімовірніше, використовуються обхідні шляхи та посередники в інших країнах. Але в базі даних про імпорт містяться точні дані, такі як моделі та серійні номери, за якими виробники могли б з'ясувати, куди йде постачання. Але це закрита інформація.

Кількість гвинтівок Blaser R8, ввезених у РФ з квітня 2022 по вересень 2023:

Обсяг поставок гвинтівок Blaser R8 в РФ з квітня 2022 по вересень 2023 рр.

Шляхи постачання зброї до РФ

У базі Comext Статистичного управління ЄС фіксується рух товарів між європейськими країнами. З'ясувалося, що в першому півріччі 2023 року було більше імпорту порівняно з даними за весь 2019 рік. Зброю поставляли в такі країни: ОАЕ, Хорватія, Угорщина, Казахстан, Північна Македонія, Польща та Узбекистан.

Казахстан

У Казахстан ввезли 1015 одиниць зброї з Німеччини. На думку авторів публікації, центральноазіатська країна заслуговує на пильну увагу й тому, що входить до Євразійського союзу з РФ. Тобто товари, які перевозяться між двома країнами, у торговельній статистиці не потрібно класифікувати окремо.

Найімовірніше, припускають журналісти, західні виробники спочатку продають свою зброю Казахстану, а звідти її везуть до Росії. У мережі є дані про казахстанську компанію "Корган Центр".

Магазин "Корган Центр" в Алмати

У магазині цієї компанії представлений широкий вибір вогнепальної зброї Blaser, включно з високоточною гвинтівкою R8. Завдяки джерелам у Казахстані вдалося з'ясувати, що сума податків, які компанія заплатила за імпорт, зросла приблизно вчетверо у 2022 році, якщо порівнювати з даними за 2021 рік. Тобто імпортувати мали вчетверо більше.

Великий магазин "Корган" у місті Алмати розташований на жвавій торговій вулиці. Усередині три вітрини заставлені гвинтівками Blaser R8. Однак частина наполовину порожня: схоже, значну частину зброї нещодавно продали.

Під час візиту кореспондент німецького видання сказав продавцю, що у нього є знайомий у РФ, який цікавиться однією з гвинтівок R8.

На запитання, чи можна придбати одну з гвинтівок і привезти її у РФ, продавець відповів: "Купівля без проблем". А транспортування в Росію — "важко, але здійсненно".

Така зброя потрапляє, серед іншого, і в Москву. У середині жовтня в російській столиці проходив збройовий ярмарок, зняті кадри виклали на YouTube.

Відвідувачі дивуються: "Яким чином це було завезено в Росію? Для мене залишається загадкою" (з хвилини 18.10)

Компанія, яка представляла зброю на виставці, — "Орел", один з найбільших торговців зброєю у РФ. Згідно з інформацією з бази даних російського імпорту, торік постачання зросли на 72% у вартісному вираженні порівняно з попереднім роком.

Мережа компаній-прокладок навколо Blaser

Blaser входить у велику мережу — Lüke Ortmeier-Gruppe, або L&O Holding, штаб-квартира якої розташована в Емсдеттені (Вестфалія). За нею стоять дві досить відомі у збройовій промисловості особи: Міхаель Люке і Томас Ортмаєр.

Їхній конгломерат налічує близько 30 підприємств, що випускають мисливську та спортивну зброю, службові пістолети й автомати. Крім Blaser, згадані особи не так давно придбали SIG Sauer.

У 2019 році були судові розгляди, у підсумку трьох керівних директорів SIG Sauer засудили до великих штрафів і умовних термінів — за незаконний експорт зброї. У Колумбію.

47 000 пістолетів обхідним шляхом потрапили в латиноамериканську країну, на яку поширюються німецькі експортні санкції. SIG Sauer спочатку продала зброю в США. Але слідчі довели, що керівникам німецької компанії було відомо, що зброя потрапить до Колумбії, яку роздирають нарковійни.

Наразі ж зброю компанії знову постачають у країну, де вона не мала б опинитися. На запитання про те, чи відомо представникам L&O Holding про російський імпорт гвинтівок Blaser і яким чином перевіряються постачання від дочірніх компаній, директор Blaser сказав, що "99% зброї було продано всередині Європи в різні країни й різним дилерам".

"Через такий розкид імпортерів ми не змогли заздалегідь припустити, що ці моделі не залишаться в країнах. На нашу думку, це свідчить про те, що російська сторона спеціально закуповувала у дилерів у Європі", — сказав він.

Німеччина не контролює експорт зброї

Журналісти надіслали близько п'яти запитів до Федерального управління економіки та експортного контролю (BAFA) і запитали, чи вважають у відомстві, що експорту спортивної та мисливської зброї від початку активної фази війни в Україні приділялася належна увага.

Представники BAFA відповіли, що не можуть "коментувати окремі експортні операції". У Митному управлінні журналістам повідомили, що якщо компанія надає необхідні експортні документи, на цьому можливості контролю наглядових органів закінчуються.

Будь-кому, хто продає таку зброю за межами Європи, потрібні сертифікати кінцевого використання.

"Але в таких країнах, як Казахстан або Китай, все видають за потреби", — розповів співробітник відомства, додавши, що для продажів усередині Європи подібні сертифікати й зовсім не потрібні.

Нагадаємо, що РФ отримує компоненти для аеробалістичних ракет "Кинджал" з країн Європи. При цьому сім'я головного ракетника РФ переїхала до Швеції.

Також повідомлялося, що у РФ виробництво дронів Shahed прикривають "моторними човнами" і "цивільними квадрокоптерами".