Казахстан стал главной прокладкой РФ для импорта высокоточных винтовок, — расследование (фото, видео)

По информации журналистов, особым спросом в ВС РФ пользуются австрийские пистолеты Glock и штурмовые винтовки типа AR-15, такие как R8 компании Blaser. Они свободно переправляются в РФ из Казахстана, который входит в Евразийский союз с РФ — и товары при перевозке между двумя странами не нужно классифицировать в торговой статистике.

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Исследовательская группа журналистов изучила европейскую базу данных Comext, в которой фиксируется перемещение товаров в странах ЕС. Обнарпужилось, что в первом полугодии 2023 года было больше поставок оружия из ЕС определенного типа, чем за весь 2019 год. В том числе и высокоточных немецких винтовок Blaser и пистолетов Glock, с которыми любят позировать некоторые российские чиновники. К такому выводу пришли авторы журналистского расследования из немецкого издания Correctiv.

Среди прочего, оружие поставлялось в такие страны, как Хорватия, Венгрия, Узбекистан, а в Казахстан за несколько месяцев 2023 года поставили 1015 единиц немецкого оружия.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Россия импортировала около семи тысяч единиц гражданского стрелкового оружия и восемь млн боеприпасов. Отчасти это оружие попадало в такие российские подразделения, как ЧВК "Вагнер" и прочие подобные формирования.

Журналисты нашли в одном из российских Telegram-каналов, через который российские подразделения получают оружие, сообщение о прибытии партии снайперских винтовок. На снимке была изображена винтовка немецкой оружейной фирмы Blaser.

На опубликованных фотографиях — распечатанная коробка, в которой находится винтовка, в комплекте с принадлежностями и инструкцией по эксплуатации.

Винтовка R8 фирмы Blaser в оригинальной упаковке

США и ряд других стран в период военного положения в Украине ограничили экспорт гражданского стрелкового оружия, но не Германия. В РФ это оружие поставляют через страны-посредники.

Авторы расследования совместно с российским журналистом, экспертом по оружию и аналитиком экспортных данных в течение нескольких месяцев выяснили, что с прошлого года по октябрь нынешнего огнестрельное оружие производства западных стран продолжало поступать в РФ в больших количествах.

Оружие фирмы Blaser

Среди прочего, спросом пользуются австрийские пистолеты Glock и штурмовые винтовки типа AR-15. Такие винтовки, как R8 компании Blaser, свободно продаются в РФ. И не только в каналах, которые снабжают наемников: недавно разработки немецкой компании заметили на ярмарке оружия в Москве.

Действующее законодательство не позволяет немецким экспортным регулятором что-либо предпринять: ведь формально речь идет о безвредных охотничьих и спортивных винтовках.

В свою очередь, США строго ограничивает экспорт гражданского огнестрельного оружия. Поэтому, судя по всему, и в ближайшее время российские импортеры без каких-либо затруднений смогут и дальше получать такое оружие от немецких оружейников.

Как оружие Blaser попадает в РФ и что об этом знают в оружейных фирмах?

Журналисты просмотрели российскую государственную базу данных сертификатов импортеров — это тысячи записей, в которых перечислены в т.ч. и серийные номера оружия.

По имеющейся информации, было импортировано почти 7300 единиц огнестрельного оружия, в т.ч. свыше сотни снайперских винтовок и 8 млн патронов к оружию западных производителей. Это и американская Smith & Wesson, Barrett Firearms, Desert Tech, Kel-Tec, Savage Arms, ряд европейских оружейников, например австрийская Glock и Steyr Arms, чешские Ceska Zbrojovka и Sellier.

Скриншот сайта немецкой компании Merkel

Немецкие компании, оружие которых оказалось в РФ:

Merkel Jagd;

Waffen GmbH;

Blaser;

Производители боеприпасов:

Nammo Schönebeck;

RWS;

Ruag Ammotech.

Ассортимент товара Waffen GmbH

Происхождение стрелкового оружия и боеприпасов, которое ввозили в РФ

Общее количество оружейного импорта в период с апреля 2022 по октябрь 2023 гг. по странам-производителям

Первыми в списке стран-производителей, чье оружие попадает в РФ, идут:

Австрия — 2905;

США — 1258;

Германия — 916;

Чехия — 860;

Финляндия — 691;

Япония — 408;

Испания — 113;

Португалия — 85;

Великобритания — 27.

Авторы расследования отмечают, что особый интерес для российских импортеров представляет система AR15, которая также используется вооруженными силами США и Бундесвером. Но есть и гражданские версии. В США эти винтовки стали предметом дискуссий, поскольку их также используют и террористы. По данным журналистов, с начала вторжения в Украину российские компании завезли в страну около 50 этих винтовок одной только Smith & Wesson.

Наемник из ЧВК "Вагнер" с оружием Desert Tech

Также было поставлено 2580 пистолетов австрийского производителя Glock.

Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогожин позирует с винтовкой AR-15 и пистолетом Glock в Донецке, октябрь 2022 года

На видео, опубликованном российском Telegram-каналом в августе 2023 года, военнослужащий объясняет, что западные боеприпасы значительно эффективнее по сравнению с российскими.

Винтовка фирмы Blaser

Высокоточное оружие уже упоминавшейся фирмы Blaser тоже пользуется спросом в российских войсках. Модель R8 — это классическая снайперская винтовка, некоторые разновидности которых используются и в военных целях. Неважно, стреляют ли из него в оленя или в человека — летальный исход ждет обоих.

Винтовка фирмы Blaser

В описании R8 на сайте Blaser, ее называют "точной, надежной, быстрой".

Винтовка фирмы Blaser

"За счет того, что рука полностью расслаблена существенно повышается точность выстрела", — рекламирует свою продукцию производитель.

Отличие т.н. гражданской версии винтовки в том, что после каждого выстрела приходится перезаряжать вручную. Они не автоматические, что упрощает экспорт.

Журналисты делают оговорку: по их данным, нельзя утверждать, что это оружие попадает в РФ напрямую от немецких или других западных производителей. Скорее всего, используются обходные пути и посредники в других странах. Но в базе данных об импорте содержатся точные данные, такие как модели и серийные номера, по которым производители могли бы выяснить, куда идут поставки. Но это закрытая информация.

Количество винтовок Blaser R8, ввезенных в РФ с апреля 2022 по сентябрь 2023 гг:

Объем поставок винтовок Blaser R8 в РФ с апреля 2022 по сентябрь 2023 гг

Пути поставок оружия в РФ

В базе Comext Статистического управления ЕС фиксируется движение товаров между европейскими странами.

Выяснилось, что в первом полугодии 2023 года было больше поставок по сравнению с данными за весь 2019 год. Оружие поставлялось в такие страны: ОАЭ, Хорватия, Венгрия, Казахстан, Северная Македония, Польша и Узбекистан.

Казахстан

В Казахстан же ввезли 1015 единиц оружия из Германии. По мнению авторов публикации, центральноазиатская страна заслуживает пристального внимания и потому, что входит в Евразийский союз с РФ. То есть товары, которые перевозятся между двумя странами, в торговой статистике не нужно классифицировать отдельно.

Скорее всего, допускают журналисты, западные производители сначала продают свое оружие Казахстану, а оттуда его везут в Россию. В сети есть данные о казахстанской компании "Корган Центр".

Магазин "Корган Центр" в Алматы

В магазине этой компании представлен широкий выбор огнестрельного оружия Blaser, включая высокоточную винтовку R8. Благодаря источникам в Казахстане удалось выяснить, что сумма налогов, которые компания заплатила за импорт, выросла примерно в четыре раза в 2022 году, если сравнивать данными за 2021 год. То есть импортировать должны были вчетверо больше.

Крупный магазин "Корган" в городе Алматы расположен на оживленной торговой улице. Внутри три витрины заставлены винтовками Blaser R8. Однако часть наполовину пустая: похоже, значительную часть оружия недавно продали.

Во время визита корреспондент немецкого издания сказал продавцу, что у него есть знакомый в РФ, который интересуется одной из винтовок R8.

На вопрос, можно ли приобрести одну из винтовок и привезти ее в РФ, продавец ответил: "Покупка без проблем". А транспортировка в Россию — "трудно, но выполнимо".

Такое оружие попадает, среди прочего, и в Москву. В середине октября в российской столице проходила оружейная ярмарка, отснятые кадры выложили на YouTube.

Посетители удивляются: "Каким образом это было завезено в Россию? Для меня остается загадкой" (с минуты 18.10)

Компания, которая представляла оружие на выставке, — "Орел", один из крупнейших торговцев оружием в РФ. Согласно информации из базы данных российского импорта, в прошлом году поставки выросли на 72% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Сеть компаний-прокладок вокруг Blaser

Blaser входит в крупную сеть — Lüke Ortmeier-Gruppe, или L&O Holding, штаб-квартира которой находится в Эмсдеттене (Вестфалия). За ней стоят два достаточно известных в оружейной промышленности лица: Михаэль Люке и Томас Ортмайер.

Их конгломерат насчитывает около 30 предприятий, выпускающих охотничье и спортивное оружие, служебные пистолеты и автоматы. Кроме Blaser, упомянутые лица не так давно приобрели SIG Sauer.

В 2019 году были судебные разбирательства, в итоге трех управляющих директоров SIG Sauer приговорили к крупным штрафам и условным срокам — за незаконный экспорт оружия. В Колумбию.

47 000 пистолетов обходным путем попали в латиноамериканскую страну, на которую распространяются немецкие экспортные санкции. SIG Sauer вначале продала оружие в США. Но следователи доказали, что руководителям немецкой компании было известно, что оружие попадет в раздираемую нарковойнами Колумбию.

Сейчас же оружие компании вновь поставляется в страну, где оно не должно было бы оказаться. На вопрос о том, известно ли представителям L&O Holding о российском импорте винтовок Blaser и каким образом проверяются поставки от дочерних компаний, управляющий директор Blaser сказал, что "99% оружия было продано внутри Европы в разные страны и разным дилерам".

"Из-за такого разброса импортеров мы не смогли заранее предположить, что эти модели не останутся в странах. По нашему мнению, это говорит о том, что российская сторона специально закупала у дилеров в Европе", — сказал он.

Германия не контролирует экспорт оружия

Журналисты направили около пяти запросов в Федеральное управление экономики и экспортного контроля (BAFA) и спросили, считают ли в ведомстве, что экспорту спортивного и охотничьего оружия с начала активной фазы войны в Украине уделялось должное внимание.

Представители BAFA ответили, что не могут "комментировать отдельные экспортные операции". В Таможенном управлении журналистам сообщили, что если компания предоставляет необходимые экспортные документы, на этом возможности контроля надзорных органов заканчиваются.

Любому, кто продает такое оружие за пределами Европы, требуются сертификаты конечного использования.

"Но в таких странах, как Казахстан или Китай, все выдают по мере необходимости", — рассказал сотрудник ведомства, добавив, что для продаж внутри Европы подобные сертификаты и вовсе не требуются.

Напомним, что РФ получает компоненты для аэробаллистических ракет "Кинжал" из стран Европы. При этом семья главного ракетчика РФ переехала в Швецию.

Также сообщалось, что в РФ производство дронов Shahed прикрывают "моторными лодками" и "гражданскими квадрокоптерами".