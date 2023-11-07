Несмотря на санкции: Российская Федерация получает западное оружие, — расследование (фото)

С начала полномасштабного вторжения в Россию было импортировано почти 7300 единиц западного огнестрельного оружия. Его доставляют через посредников в других странах, рассказали расследователи.

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С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на октябрь 2023 года Российская Федерация продолжала массово получать западное огнестрельное оружие. Об этом сообщили расследователи немецкого проекта Correctiv.

Расследователи отметили, что часть оружия используется в российско-украинской войне. В частности, пистолеты австралийского производства Glock и автоматы типа AR-15. Также в России свободно можно купить винтовки R8 немецкого производителя Blaser.

В октябре 2022 года бывший вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин опубликовал фото, которые он сделал во время поездки в оккупированную часть Донецкой области, с ружьем АR-15 и пистолетом Glock.

Дмитрий Рогозин с западным оружием

Кроме этого, в Telegram-канале Grey zone в берегу 2023 года опубликовали фото российского военного с американской винтовкой.

"Российский доброволец на Марьинском участке фронта со своей снайперской винтовкой Desert Tech SRS", — говорится в сообщении.

Российский военный с американской винтовкой

Также российские военные поделились архивным снимком, сделанным в районе Попасной, с американской винтовкой.

Российский военный с американской винтовкой

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Журналисты выяснили, что в Россию было импортировано почти 7300 единиц огнестрельного оружия, включая более ста снайперских винтовок, почти восемь миллионов патронов от американских и европейских производителей.

Они отметили, что санкции запретят продажу оружия в Россию. В частности, по информации Федерального ведомства экономики и экспортного контроля Германии, с 24 февраля 2022 года не выдавалось никаких разрешений на экспорт охотничьего и спортивного оружия в РФ, однако были выданы разрешения другим странам.

"Оружие не попадало в Россию непосредственно от немецких или других западных производителей. Вероятно, они пошли обходным путем через посредников в других государствах", — говорится в сообщении проекта.

Журналисты со ссылкой на российскую статистику импорта заявили, что РФ получает оружие из США, Германии, Чехии, Австрии и Швейцарии.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 6 октября сообщили, что Россия смогла увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем это ожидалось. По словам представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, враг имеет в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

4 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Российская Федерация якобы имеет "уникальное" ядерное оружие. По его словам, это оружие опередило конкурентов в этой сфере и обладает "уникальными стратегическими вооружениями".