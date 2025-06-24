"Натхненник збройних формувань": у РФ порушили кримінальну справу проти Сергія Жадана

50-річний український письменник, поет, громадський діяч і фронтмен колективів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма" Сергій Жадан став фігурантом кримінальної справи, яку проти нього порушили в Росії.

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Жадан опублікував на своїх сторінках в Instagram і Facebook скриншоти так званого "Управління внутрішніх справ ВЦА Харківської області", де російські правоохоронці називають його "ідеологічним натхненником збройних формувань". Пост він доповнив ще серією скриншотів, де документувалися його волонтерська діяльність, збори та допомога Силам Оборони України.

Поету інкримінують "фінансування тероризму, публічні дії, що дискредитують збройні сили РФ і фінансування диверсійної діяльності".

"Люблю свою роботу", — підписав пост Жадан.

Фото: Facebook Сергій Жадан

Шанувальники Сергія сприйняли це, як визнання його заслуг.

"Це рівень, до якого треба рости", "Фотку красиву вибрали. Одразу видно, цінують "натхненника", "Це успішний успіх", "Хороші фото і фрази про "ідеологічного натхненника" та "збудження" видають, що текст новини писала жінка", "Тож, куди записуватися в цю секту натхненника?" — іронізують у коментарях.

Як Сергій Жадан підтримує ЗСУ

Сергій Жадан відомий своєю активною підтримкою української армії ще з 2014 року. Уже в червні 2024 року письменник приєднався до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія". Він пройшов двомісячну підготовку.

"Заняття були цікавими. Було насичено, інтенсивно, у чомусь — важко, у чомусь — приємно, бо були однодумці в "Хартії". Школа інструкторів сильна, вимоглива, але справедлива, і там уся підготовка базується на повазі до бійця. Це, звісно, мотивує. Хочеш бути кращим, хочеш не відставати від інших. Власне, у 50 років якось уже трохи дивно проходити школу, але мені було цікаво", — зізнавався Жадан.

Наразі музикант служить штаб-сержантом другої категорії у службі військової журналістики, яка входить до секції цивільно-військового співробітництва. Сергій займається організацією комунікації як усередині підрозділу, так і поза ним, співпрацює з особовим складом, підтримує діяльність медичних і патронатних служб, а також бере участь у фандрайзингу.

Торік український поет став ідейним натхненником "Радіо Хартія", студія якого розташовувалася всередині бусика. У ньому обладнали стіл і місця для гостей та ведучих, розраховані на 3-4 людини.

"Ми збираємося багато подорожувати, насамперед прифронтовими громадами, доступними позиціями, для цього маємо автономне харчування, інтернет", — розповідала журналістам Алла Кошляк, журналістка, військовослужбовиця 13-ї бригади Нацгвардії України "Хартія", молодша сержантка.

Сергій Жадан служить у "Хартії" Фото: Facebook Сергій Жадан

За її словами, це також такий собі "продакшн на колесах", який виробляє відео та аудіоконтент. Також "радійники" створюють плейлисти для бійців, які йдуть із флешками на позиції.

У РФ відреагували на "Радіо Хартія", назвавши його пропагандистським.

У лютому 2025 року Жадан презентував шанувальникам свій новий альбом "Семафори", який створив у співпраці з музикантом, автором пісень і діджеєм Юрієм Гуржи. Презентація відбулася в стінах метрополітену в Харкові.

Раніше Фокус писав, що Сергій Жадан провів акцію на підтримку українських енергетиків.