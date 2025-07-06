Барабанщик "Жадан и Собаки" Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии

Музыкант, барабанщик группы "Жадан и Собаки" Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии. Сейчас музыкант проходит обучение.

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Виталий Бронишевский, барабанщик "Жадан и Собаки" присоединился к подразделению "Хартия", в котором служат другие участники группы — Сергей Жадан, а также Евгений Турчинов и Александр Меренчук, сообщили в Instagram группы.

"Друзья, хотим вас проинформировать, что наш барабанщик Виталик Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии и сейчас проходит обучение. Мы со своей стороны сердечно приветствуем нового бойца Хартии и ждем в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки", — говорится в сообщении.

Напомним, писатель и поэт Сергей Жадан, известный своей активной поддержкой украинской армии еще с 2014 года. Уже в июне 2024 года писатель присоединился к 13-й бригаде Национальной гвардии "Хартия".

Впоследствии Сергей Жадан сообщил, что служит штаб-сержантом второй категории в службе военной журналистики, которая входит в секцию гражданско-военного сотрудничества. В своей работе писатель занимается организацией коммуникации как внутри подразделения, так и вовне, сотрудничает с личным составом, поддерживает деятельность медицинских и патронатных служб, а также участвует в фандрайзинге.

Фокус также писал, кто из известных украинцев присоединился к ВСУ в 2024 году.