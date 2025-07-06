Барабанщик "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії

Музикант, барабанщик гурту "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії. Наразі музикант проходить вишкіл.

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Віталій Бронішевський, барабанщик "Жадан і Собаки" долучився до підрозділу "Хартія", в якому служать інші учасники гурту — Сергій Жадан, а також Євген Турчинов і Олександр Меренчук, повідомили в Instagram гурту.

"Друзі, хочемо вас проінформувати, що наш барабанщик Віталік Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії і нині проходить вишкіл. Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця Хартії і чекаємо в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, письменник і поет Сергій Жадан, відомий своєю активною підтримкою української армії ще з 2014 року. Вже у червні 2024 року письменник приєднався до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія".

Згодом Сергій Жадан повідомив, що служить штаб-сержантом другої категорії у службі військової журналістики, яка входить до секції цивільно-військового співробітництва. У своїй роботі письменник займається організацією комунікації як всередині підрозділу, так і назовні, співпрацює з особовим складом, підтримує діяльність медичних та патронатних служб, а також бере участь у фандрайзингу.

Фокус також писав, хто з відомих українців приєднався до ЗСУ у 2024 році.