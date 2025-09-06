Музика сильніша: "Жадан і Собаки" виступили у метро під час повітряної тривоги

У соцмережах поширюють відео з київського метро, на якому гурт "Жадан і Собаки" співають з людьми пісні прямо посеред метрополітену. Усі вони були змушені спуститись в укриття під час повітряної тривоги.

Попри повітряну тривогу та атаку ворожих дронів 6 вересня, у Києві не зупинили "Хартія Фест". Перший день заходу розпочався в Палаці спорту, а після оголошення небезпеки концертна програма продовжилася в укритті метро. Про це стало відомо із соціальних мереж.

"Жадан і Собаки" виступили у метро

Учасників фестивалю підтримали "Жадан і Собаки", які виступили на станції "Палац спорту". Атмосфера співів і єдності довела: дух киян не зламати навіть під час обстрілів.

"Хартія Фест" триватиме і завтра, 7 вересня. У програмі – концерти, спортивні змагання та лекторій у Палаці спорту.

Барабанщик "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії. Він долучився до підрозділу "Хартія", в якому служать інші учасники гурту — Сергій Жадан, а також Євген Турчинов і Олександр Меренчук.

У РФ порушили кримінальну справу проти Сергія Жадана. Поету та співаку інкримінують "фінансування тероризму, публічні дії, що дискредитують збройні сили РФ і фінансування диверсійної діяльності".

Крім того, "Жадан і Собаки" та "Курган & Agregat" випустили спільний трек. Його зняли на тлі розбитого під час російського обстрілу Палацу спорту. В описі до відео зазначено, що трек розповідає про підлітків Харкова, які "дивляться з висоти старого району міста на прекрасний та безнадійний світ дорослих".