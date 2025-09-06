Музика сильніша: "Жадан і Собаки" виступили у метро під час повітряної тривоги
У соцмережах поширюють відео з київського метро, на якому гурт "Жадан і Собаки" співають з людьми пісні прямо посеред метрополітену. Усі вони були змушені спуститись в укриття під час повітряної тривоги.
Попри повітряну тривогу та атаку ворожих дронів 6 вересня, у Києві не зупинили "Хартія Фест". Перший день заходу розпочався в Палаці спорту, а після оголошення небезпеки концертна програма продовжилася в укритті метро. Про це стало відомо із соціальних мереж.
"Жадан і Собаки" виступили у метро
Учасників фестивалю підтримали "Жадан і Собаки", які виступили на станції "Палац спорту". Атмосфера співів і єдності довела: дух киян не зламати навіть під час обстрілів.
"Хартія Фест" триватиме і завтра, 7 вересня. У програмі – концерти, спортивні змагання та лекторій у Палаці спорту.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Барабанщик "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії. Він долучився до підрозділу "Хартія", в якому служать інші учасники гурту — Сергій Жадан, а також Євген Турчинов і Олександр Меренчук.
- У РФ порушили кримінальну справу проти Сергія Жадана. Поету та співаку інкримінують "фінансування тероризму, публічні дії, що дискредитують збройні сили РФ і фінансування диверсійної діяльності".
Крім того, "Жадан і Собаки" та "Курган & Agregat" випустили спільний трек. Його зняли на тлі розбитого під час російського обстрілу Палацу спорту. В описі до відео зазначено, що трек розповідає про підлітків Харкова, які "дивляться з висоти старого району міста на прекрасний та безнадійний світ дорослих".