Внутри миссии "Восточный часовой": как ведется разведка против России и Беларуси (фото)

Журналистов CNN пригласили совершить восьмичасовой наблюдательный полет над Восточной Европой, заглядывая вглубь территории России и Беларуси, чтобы обнаружить возможное вторжение в воздушное пространство НАТО.

Related video

После многочисленных вторжений беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО альянс наращивает свое присутствие в Восточной Европе, чтобы противостоять российской угрозе. И самолет-разведчик E-3 Sentry вылетает с авиабазы Гайленкирхен в Германии в рамках миссии "Восточный часовой", которая была начата для противодействия России и ее союзнице Беларуси, пишет CNN.

В состав экипажа вошли военнослужащие из различных стран НАТО, включая США, Канаду, Данию, Германию, Нидерланды, Португалию, Испанию, Румынию и Турцию.

"Эти миссии очень много значат для нас. Когда мы патрулируем эти границы, они — наши границы. Для нас важно быть здесь", — заявил CNN подполковник ВВС США Стивен Ванон.

"Восточный часовой" должен противодействовать угрозам со стороны РФ

Е-3 пролетел по заданному маршруту над воздушным пространством Польши, наблюдая за самолетами над российским эксклавом Калининградом, а также над Беларусью и Балтийским морем. Хотя в этих районах летало несколько российских военных самолетов, все они, по всей видимости, совершали обычные полеты в пределах воздушного пространства России и Беларуси.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3 Sentry, дислоцированный на авиабазе Гайленкирхен в Германии Фото: CNN

Однако НАТО отмечает рост того, что альянс называет провокационными действиями со стороны России.

9 сентября около 20 российских беспилотников отклонились от курса с территории Украины в сторону Польши, что вынудило истребители нескольких стран НАТО подняться в воздух. Россия утверждает, что не направляла свои БПЛА специально.

13 сентября, российские БПЛА нарушили воздушное пространство Румынии, вынудив Бухарест поднять в воздух истребители.

А позднее в Эстонии, по данным НАТО, три российских истребителя МиГ-31 пролетели над территорией альянса в течение 12 минут — вечность для истребителей — прежде чем их перехватили натовские самолеты, базировавшиеся неподалеку. Россия утверждает, что ее самолеты не пересекали воздушное пространство НАТО, но альянс утверждает, что в Кремле врут.

В последнее время БПЛА нарушали воздушное сообщение в Дании, в том числе вблизи военных объектов. Датские власти не смогли установить, кто несет ответственность за то, что они назвали "гибридной атакой", хотя премьер-министр Метте Фредериксен говорит, что это была российская провокация.

Представитель НАТО сообщил журналистам CNN, что сторожевой самолет из Гайленкирхена находился неподалеку от места происшествия в Эстонии, когда произошел инцидент. Теперь НАТО увеличивает количество вылетов этих самолетов-разведчиков на фоне роста напряженности между Россией и Западом.

"Мы являемся частью длинной цепочки командования и управления. Поэтому наша главная задача — обнаружить, отследить, идентифицировать и сообщить о происшествии", — говорит Ванон.

Разведка в рамках миссии "Восточный часовой" — подробности

На фюзеляже E-3 установлена ​​гигантская вращающаяся антенна радиолокационной станции. Она позволяет операторам отслеживать самолеты на расстоянии до 650 километров, если они летят высоко. Объекты, летящие ниже, можно обнаружить на расстоянии около 400 километров, но датчики самолета также могут видеть наземную технику и корабли в море далеко за пределами границ НАТО.

Член экипажа E-3 Sentry готовится к многочасовому разведывательному полету Фото: CNN

Специалисты по наблюдению, такие как капитан ВВС США Джейкоб Андерсон, называют самолеты, потенциально движущиеся к границам НАТО, "следами интереса", что может повлечь за собой дальнейшие действия со стороны летного экипажа E-3. В случае опасности, они сообщают местным министерствам обороны и те запускают истребители для перехвата.

Если НАТО решит перехватить российские или другие самолеты, экипаж E-3 также выступит в роли диспетчера боевого пространства, направляя перехватчики альянса к целям.

Чтобы все это сделать, самолету приходится находиться в воздухе очень долгое время.

Хотя миссия, на которую попали журналисты CNN длилась восемь часов, в других случаях полеты могут легко длиться более 15 часов. Поэтому пилотам необходимо уметь дозаправку в воздухе, что является непростой задачей для самолета E-3, размером с коммерческий авиалайнер.

"Поначалу это очень сложно. Даже просто преодолеть страх от мысли, что мы приближаемся к этому самолету на расстояние почти в 3 метра", — рассказал майор ВВС США Джейсон Санчес, один из пилотов.

Экипаж также отрабатывал пожарные учения в полете и посадку "на отрыв" по ​​прибытии на базу НАТО в Гайленкирхене, готовясь к любым потенциальным чрезвычайным ситуациям в ходе миссий, которые, по словам руководства оборонительного альянса, являются ключевыми для сдерживания России.

"Российская безрассудность в воздушном пространстве вдоль нашего восточного фланга становится всё более частым явлением. "Восточный часовой" добавит прочности нашей позиции", — заявил недавно секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним, Фокус писал о новой миссии НАТО "Восточный часовой", которую запустили в ответ на действия России.

А в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия специально запустила ударные дроны в Польшу во время массированной воздушной атаки по Украине 10 сентября. Там отметили, что российские БПЛА летели двумя группами без маневров прямо к границе Украины с Польшей. Первая группа шла через территорию Украины, а вторая — через Беларусь.