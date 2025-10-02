Усередині місії "Східний вартовий": як ведеться розвідка проти Росії та Білорусі (фото)

Журналістів CNN запросили здійснити восьмигодинний спостережний політ над Східною Європою, заглядаючи вглиб території Росії та Білорусі, щоб виявити можливе вторгнення в повітряний простір НАТО.

Після численних вторгнень безпілотників і літаків у повітряний простір НАТО альянс нарощує свою присутність у Східній Європі, щоб протистояти російській загрозі. І літак-розвідник E-3 Sentry вилітає з авіабази Гайленкірхен у Німеччині в рамках місії "Східний вартовий", яку було розпочато для протидії Росії та її союзниці Білорусі, пише CNN.

До складу екіпажу увійшли військовослужбовці з різних країн НАТО, зокрема США, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Румунії та Туреччини.

"Ці місії дуже багато значать для нас. Коли ми патрулюємо ці кордони, вони — наші кордони. Для нас важливо бути тут", — заявив CNN підполковник ВПС США Стівен Ванон.

"Східний часовий" має протидіяти загрозам з боку РФ

Е-3 пролетів за заданим маршрутом над повітряним простором Польщі, спостерігаючи за літаками над російським ексклавом Калінінградом, а також над Білоруссю і Балтійським морем. Хоча в цих районах літало кілька російських військових літаків, усі вони, вочевидь, здійснювали звичайні польоти в межах повітряного простору Росії та Білорусі.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління НАТО E-3 Sentry, дислокований на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині Фото: films

Однак НАТО відзначає зростання того, що альянс називає провокаційними діями з боку Росії.

9 вересня близько 20 російських безпілотників відхилилися від курсу з території України в бік Польщі, що змусило винищувачі кількох країн НАТО піднятися в повітря. Росія стверджує, що не направляла свої БПЛА спеціально.

13 вересня російські БПЛА порушили повітряний простір Румунії, змусивши Бухарест підняти в повітря винищувачі.

А пізніше в Естонії, за даними НАТО, три російські винищувачі МіГ-31 пролетіли над територією альянсу протягом 12 хвилин — вічність для винищувачів — перш ніж їх перехопили натовські літаки, що базувалися неподалік. Росія стверджує, що її літаки не перетинали повітряний простір НАТО, але альянс стверджує, що в Кремлі брешуть.

Останнім часом БПЛА порушували повітряне сполучення в Данії, зокрема поблизу військових об'єктів. Данська влада не змогла встановити, хто несе відповідальність за те, що вона назвала "гібридною атакою", хоча прем'єр-міністр Метте Фредеріксен каже, що це була російська провокація.

Представник НАТО повідомив журналістам CNN, що сторожовий літак із Гайленкірхена перебував неподалік від місця події в Естонії, коли стався інцидент. Тепер НАТО збільшує кількість вильотів цих літаків-розвідників на тлі зростання напруженості між Росією і Заходом.

"Ми є частиною довгого ланцюжка командування та управління. Тому наше головне завдання — виявити, відстежити, ідентифікувати та повідомити про подію", — каже Ванон.

Розвідка в рамках місії "Східний вартовий" — подробиці

На фюзеляжі E-3 встановлено гігантську обертову антену радіолокаційної станції. Вона дозволяє операторам відстежувати літаки на відстані до 650 кілометрів, якщо вони летять високо. Об'єкти, що летять нижче, можна виявити на відстані близько 400 кілометрів, але датчики літака також можуть бачити наземну техніку і кораблі в морі далеко за межами кордонів НАТО.

Член екіпажу E-3 Sentry готується до багатогодинного розвідувального польоту Фото: films

Фахівці зі спостереження, такі як капітан ВПС США Джейкоб Андерсон, називають літаки, що потенційно рухаються до кордонів НАТО, "слідами інтересу", що може спричинити подальші дії з боку льотного екіпажу E-3. У разі небезпеки, вони повідомляють місцевим міністерствам оборони і ті запускають винищувачі для перехоплення.

Якщо НАТО вирішить перехопити російські або інші літаки, екіпаж E-3 також виступить у ролі диспетчера бойового простору, направляючи перехоплювачі альянсу до цілей.

Щоб усе це зробити, літаку доводиться перебувати в повітрі дуже довгий час.

Хоча місія, на яку потрапили журналісти CNN, тривала вісім годин, в інших випадках польоти можуть легко тривати понад 15 годин. Тож пілотам необхідно вміти дозаправлення в повітрі, що є непростим завданням для літака E-3, розміром із комерційний авіалайнер.

"Спочатку це дуже складно. Навіть просто подолати страх від думки, що ми наближаємося до цього літака на відстань майже в 3 метри", — розповів майор ВПС США Джейсон Санчес, один із пілотів.

Екіпаж також відпрацьовував пожежні навчання в польоті та посадку "на відрив" після прибуття на базу НАТО в Гайленкірхені, готуючись до будь-яких потенційних надзвичайних ситуацій під час місій, які, за словами керівництва оборонного альянсу, є ключовими для стримування Росії.

"Російська нерозсудливість у повітряному просторі вздовж нашого східного флангу стає дедалі частішим явищем. "Східний вартовий" додасть міцності нашій позиції", — заявив нещодавно секретар НАТО Марк Рютте.

А в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія спеціально запустила ударні дрони в Польщу під час масованої повітряної атаки по Україні 10 вересня. Там зазначили, що російські БПЛА летіли двома групами без маневрів прямо до кордону України з Польщею. Перша група йшла через територію України, а друга — через Білорусь.