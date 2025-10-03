Європа і НАТО очікують велику війну з РФ: наскільки готові до неї європейці, — ВВС (фото)

У керівництві НАТО заявляють, що Росія вже веде проти альянсу гібридну війну та одночасно готується до можливості масштабного конфлікту. Різке зростання інцидентів із порушенням повітряних кордонів країн-членів НАТО спровокувало напруженість у Європі та викликало стурбованість довгостроковими планами Кремля.

Західні експерти зазначають, що російська економіка дедалі більше мобілізується під потреби війни, що сприяє нарощуванню військового потенціалу країни. Однак ознак неминучого вторгнення — таких як масове перекидання військ — поки що не спостерігається. Більшість аналітиків вважають, що для підготовки до війни проти НАТО Росії знадобиться кілька років.

Журналісти BBC зібрали основні питання, пов'язані з готовністю Європи до можливої великої війни, і проаналізували позиції сторін.

Чи може Росія напасти на НАТО?

Війна проти України, ворожість російського керівництва до альянсу і стрімка мілітаризація дають підстави вважати, що в майбутньому Кремль може піти на агресію проти НАТО. Історія останніх років підтверджує побоювання: анексія Криму 2014 року, війни на Донбасі, військові навчання "Захід" у Білорусі та повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Розширення НАТО за рахунок вступу Фінляндії та Швеції стало відповіддю на російську агресію. При цьому Росія сприйняла посилення присутності альянсу біля своїх кордонів як пряму загрозу.

Чому країни Балтії називають імовірним театром бойових дій?

Балтійський регіон — єдине місце, де Росія має довгий сухопутний кордон із НАТО. Естонія, Латвія і Литва традиційно розглядаються як вразливі, особливо через "Сувалкський коридор" — вузьку смугу, що з'єднує Польщу і Литву. У разі його перекриття країни Балтії виявляться практично відрізаними від решти Європи.

Військовослужбовці Збройних сил Естонії Фото: Відкриті джерела

Чи веде Росія гібридну війну проти НАТО?

Так, вважають в альянсі. Під "гібридними діями" розуміються диверсії, кібератаки, провокації та порушення повітряного простору. Серед останніх прикладів — пошкодження кабелів у Балтійському морі, вторгнення російських безпілотників у Польщу, прольоти винищувачів МіГ-31 над Естонією, дрони в аеропортах Данії та Норвегії.

У відповідь НАТО запустило операції Baltic Sentry для захисту інфраструктури та Eastern Sentry — для оборони повітряного простору.

Як НАТО збирається воювати з Росією?

Тактика західних країн принципово відрізняється від російської. У разі війни альянс спиратиметься на високоточні ракети, артилерію, авіацію і військово-морські сили, а безпілотники використовуватиме переважно для розвідки і наведення.

Ключова стратегія НАТО — стримування противника малими силами і швидке розгортання основних частин до лінії фронту. У восьми країнах Європи вже розміщені багатонаціональні бойові групи.

Солдати Бундесверу на навчаннях Фото: НАТО

Водночас в армії РФ будуть свої переваги — це велика кількість тактичних і дальніх ударних дронів і відпрацьована штурмова тактика невеликих піхотних груп. Усе це з'явилося під час війни проти України, яка перейшла в стадію позиційної.

Чи є у НАТО боєздатна армія?

У альянсу немає єдиної армії, але сумарно збройні сили країн-членів у Європі приблизно дорівнюють чисельності російської армії. При цьому мобілізаційний ресурс НАТО значно вищий: населення країн альянсу в Європі становить близько 600 млн осіб проти 146 млн у Росії. При цьому Польща, Фінляндія і країни Балтії активно нарощують свої резерви й територіальну оборону.

"Загальна чисельність армій країн НАТО становить у середньому за різними підрахунками 3,5 млн військових (від 3,2 до 3,8 млн), з яких 1,3 мільйона — це американські військові", — зазначають аналітики BBC.

Водночас чисельність армії РФ сягає 2 209 130 осіб, з яких 1,5 млн військовослужбовці, а решта — цивільний персонал.

Аналітики відзначили й стан речей у галузі військової медицини. Так, у Німеччині опрацьовують медичне забезпечення майбутніх бойових дій: очікується, що госпіталі повинні будуть приймати до тисячі поранених на добу.

Досвід України показує: характер травм змінився, і лікарі мають бути готовими до лікування не тільки вогнепальних, а й масових вибухових поранень від дронів-камікадзе.

Фактор ядерної зброї

У Європі ядерна зброя є у Франції та Великої Британії, а на території низки країн зберігаються американські тактичні заряди. Росія також володіє стратегічним і тактичним ядерним арсеналом, частина якого розміщена в Білорусі.

Небезпека тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) полягає в нижчому порозі застосування. Однак саме наявність такої зброї в Європі створює додатковий рівень стримування, зменшуючи ймовірність прямого конфлікту.

Стратегічний ракетний комплекс "Ярс" Фото: ТАСС

Роль США і самостійність Європи

Незважаючи на збереження дії 5-ї статті Північноатлантичного договору, Європа все частіше замислюється про власну оборонну незалежність. В епоху Дональда Трампа Вашингтон не раз заявляв про зниження своєї ролі в захисті Європи, що змусило союзників шукати власні шляхи гарантування безпеки.

Польща активно розвиває військово-технічне співробітництво зі США, але в ЄС загалом набирає силу ідея більшої самостійності в оборонній політиці.

Економіка та військовий потенціал

Після розпаду СРСР європейські країни скорочували військові витрати, проте війна в Україні змінила ситуацію. У 2025 році військовий бюджет країн НАТО в Європі сягне 381 млрд євро, з яких близько 130 млрд буде спрямовано на оборонно-промисловий комплекс.

Нові заводи будують у Німеччині, Польщі, країнах Балтії. Такі компанії як Rheinmetall, MBDA і Sweden Ballistics активно розширюють виробництво. Але експерти зазначають: поки що європейський ВПК не здатний покрити всі потреби, особливо у протидії новим загрозам — безпілотникам і малим мобільним групам.

Війна РФ і НАТО: висновки експертів

За оцінками аналітиків, Росія не готова до війни з НАТО. Її сили пов'язані війною в Україні, де Збройні сили РФ зазнають багатотисячних втрат. Однак навіть завершивши конфлікт в Україні, Росії знадобиться кілька років для підготовки до нової війни. Причому масштабне зосередження військ біля кордонів Європи стане помітним задовго до можливого вторгнення.

"Продовжувати війну в Україні і розпочати нову Росію явно не в змозі. Ба більше, сам факт гібридних дій Росії часто трактують як ознаку того, що справи на фронті у російської армії не найкращі", — підсумували в BBC.

Раніше повідомлялося, що журналістів CNN запросили здійснити восьмигодинний спостережний політ над Східною Європою. Мета заходу — спробувати "зазирнути" вглиб території Росії та Білорусі, щоб виявити можливе вторгнення в повітряний простір НАТО.