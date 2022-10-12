"Оттащите его от кнопки". Эксперт рассказал, почему Путин не применит ядерное оружие

По словам военного аналитика Бена Ходжеса, чиновникам из Кремля придется "оттащить президента РФ от красной кнопки", если они надеются на какую-то жизнь после Путина и возвращение к нормальности.

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Российские чиновники неоднократно заявляли, что любая атака по территории РФ, или же создание угрозы существованию российского государства будет расценена как повод применить ядерное оружие. Однако американский генерал Бен Ходжес все же считает вероятность такого развития событий в войне в Украине маловероятной. Об этом сообщает New Debate.

Во-первых, это не предоставит россиянам преимущества на поле боя. Тактическое ядерное оружие уместно только тогда, когда войска могут пройти по месту, на которое пришелся удар, или же тогда, когда преимущество, предоставленное ядерным взрывом, можно развить. Но российские войска не в том положении, у ВС РФ нет второго эшелона, который бы прошел по месту удара. Поэтому не будет и преимущества от применения ЯО на поле боя.

[ + – ] Бен Ходжес — о ядерном оружии России, с 4:25.

От применения ЯО российские войска получат только ущерб, хотя некоторые обозреватели высказывали предположение, что Россия спешно провела "референдумы" и аннексировала новые территории Украины, чтобы оправдать готовящийся ядерный удар.

"В Кремле знают, что если они прибегнут к ядерному оружию, избежать прямого столкновения с США будет невозможно. Соединенным Штатам придется ответить. Может ли Россия применить ядерный удар и избежать нежелательных последствий? Мне, конечно, доподлинно неизвестно, каким будет этот удар, но Пентагон определенно предоставит президенту [Байдену] список возможных действий — от кинетического до некинетического, ядерного или неядерного, это может быть и комбинированный ответ — в зависимости от действий России. Я ожидают пропорционального ответа. Я также ожидаю такого ответа, который бы автоматически не привел к эскалации", — сказал Ходжес.

Ответный удар после консультаций

По мнению аналитика, ответ Байдена последует после дискуссий с союзниками, ведь это затрагивает другие страны.

Важно

"Они же не самоубийцы". Применит ли Путин ядерное оружие против Украины

"В Кремле об этом знают, они отдают себе отчет в том, что если Соединенные Штаты ответят, последствия для ВС РФ будут разрушительными. В качестве примера, может быть удар по тому, что осталось от Черноморского флота, или же удар по базам в сирийском Тартусе, или же удар по другим важным российским объектам в Украине", — пояснил Ходжес.

Несмотря на весь его зловещий образ, считает эксперт, Путин не самоубийца.

"Но что, пожалуй, еще важнее, окружающие его люди тоже не самоубийцы. И на этом критически важном этапе важно установить контакт с окружением, благодаря которому он остается у власти. Им нужно сказать: "Послушайте, если вы надеетесь на какую-то жизнь после Путина, на возвращение к какой-то нормальности, постарайтесь сделать так, чтобы Владимир Путин не применил ядерное оружие", — объснил генерал.

Напомним, что ВСУ выйдут на границы 23 февраля до конца года, а к середине лета 2023-го Крым вновь станет украинским. Военный эксперт рассказал о новом этапе войны.

Ранее Фокус сообщал, что Путин может разместить ядерное оружие в Беларуси, чтобы уничтожить Киев за считаные минуты. По оценкам американского историка Юрия Фельштинского, первые дни Третьей мировой уже начались.