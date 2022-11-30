У розвідці назвали причини "паузи" між масованими ракетними ударами РФ по території України

Окупанти вже почали використовувати стратегічний запас деяких видів озброєння.

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Підготовка ракет та дорозвідка є причинами "паузи" російських обстрілів території України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі Еспресо.

"По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари. По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, які будуть під ураженням. По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це все потребує часу. А, враховуючи те, що запас в Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, вироблені й за часів Радянського Союзу, потрібно їхнє обслуговування перед використанням", — говорить представник ГУР.

Скібіцький додав, що зафіксовано застосування Росією ракет Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався навіть у повітрі.

За даними розвідки, окупанти вже використовують стратегічний запас деяких видів озброєння.

Фокус писав про те, що Росія може завдати нового ракетного удару. За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, українцям варто вже зараз зробити запаси води та зарядити мобільні телефони на випадок ураження енергосистеми російськими ракетами.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет РФ випустила по Україні. Найбільше Росія завдавала ракетних ударів по приміських і сільських районах — понад 12 тисяч разів. Це у 24 рази більше, ніж по військових об'єктах.