Американські БПЛА-перехоплювачі Coyote знищили вже 170 дронів: що відомо

Американські військові розгорнули безпілотники Coyote на 36 об'єктах по всьому світу, зокрема на Близькому Сході.

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Американські безпілотні апарати-перехоплювачі Coyote від компанії Raytheon Technologies вже перехопили 170 цілей під час оперативних розгортань по всьому світу. Про це пише портал The War Zone з посиланням на представників армії США.

Як зазначають у виданні, цього тижня на авіабазі Петерсон, що у штаті Колорадо в США, американська армія проводила захід Falcon Peak 2025, метою якого була демонстрація можливостей у напрямку боротьби з БПЛА. Зокрема, військові згадували про застосування дронів-перехоплювачів типу Coyote.

Дрон Coyote Фото: Raytheon Technologies

Повідомляється, що перехоплювачі Coyote є ключовою частиною американського арсеналу в боротьбі з дронами. Згідно із заявою представників армії, їх було розгорнуто на 36 об'єктах за межами США, і вони вже перехопили 170 цілей по всьому світу.

При цьому офіційні особи не уточнили, в яких саме регіонах дрони Coyote показали себе в бою. Також невідомо, чи застосовувалися апарати на всіх 36 військових об'єктах США, де вони були розгорнуті.

Дрон Coyote Фото: Raytheon Technologies

Журналісти підкреслили, що раніше повідомлялося про оперативне використання перехоплювачів Coyote на Близькому Сході. Зокрема, ці БПЛА були розгорнуті для захисту тимчасового пірса, прикріпленого до берега сектору Газа, який американські військові недовгий час використовували для доставки гуманітарної допомоги на початку цього року.

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За даними видання, перехоплювачі є частиною більшої системи, яка перебуває на озброєнні армії США і називається системою комплексного ураження низьких, повільних, безпілотних літальних апаратів (LIDS), яка охоплює мобільні (M-LIDS) і стаціонарні (FS-LIDS) компоненти. Coyote посідає одне з центральних місць у поточному арсеналі США з боротьби з дронами.

Нагадаємо, армія США планує значно збільшити свій арсенал безпілотних перехоплювачів Coyote у найближчі п'ять років.

Раніше також повідомлялося, що армія США вирішила закупити 600 одиниць перехоплювачів дронів Coyote 2C з радіолокаційним наведенням.