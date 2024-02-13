Масштабна закупівля проти дронів: армія США озброюється перехоплювачами Coyote 2C (відео)

Для боротьби з БПЛА на Близькому Сході армія США закупить 600 таких систем. А вартість контракту склала 75 млн доларів.

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Армія США вирішила закупити 600 одиниць перехоплювачів дронів Coyote 2C з радіолокаційним наведенням. А протягом наступних п'яти років американські військові хочуть отримати і розгорнути тисячі перехоплювачів Coyote і сотні пов'язаних із ними пускових установок і радарів. Про це 12 лютого повідомили оглядачі Defense News.

"Армія США потребує розроблення, виробництва та обслуговування засобів протидії озброєним противником і БПЛА, які збирають розвіддані і діють на різних швидкостях і висотах і які націлені на інтереси США та їхніх союзників у країні та за кордоном", — ідеться в урядовому повідомленні.

Сума контракту становить 75 млн доларів. Цей вид озброєння планують застосовувати для відбиття атак єменських повстанців-хуситів на військові кораблі США в Червоному морі, а також на американські бази в близькосхідному регіоні.

Система Coyote 2C складається з:

ракет Coyote з пусковими установками;

гармат калібру 30-мм і 50-мм;

системи електронної боротьби (EW);

електрооптичної/інфрачервоної камери і радара Ku-діапазону;

радіочастотної системи (KuRFS) під управлінням системи командування та управління ППО.

Як платформу використовується машина M-ATV або Stryker, яка забезпечує можливість ідентифікації та ураження БПЛА.

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За інформацією оглядачів Defense Express, систему Coyote 2C можна назвати "спрощеним ЗРК", з дальністю ураження повітряних цілей до 15 км. Точні характеристики перехоплювача невідомі, проте повідомляється, що ракета летить із дозвуковою швидкістю.

Раніше повідомлялося, що американський корабель USS Carney вперше в історії перехопив зенітною ракетою SM-6 балістичну протикорабельну ракету єменських хуситів у Червоному морі.