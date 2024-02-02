Коштує $4,3 млн: ВМС США вперше застосували ракету SM-6 для захисту від атаки хуситів

Американський корабель USS Carney вперше в історії застосував зенітну ракету SM-6 проти балістичної протикорабельної ракети.

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Пентагон вперше підтвердив журналістам застосування зенітної ракети SM-6 під час захисту від чергової атаки єменських хуситів в Червоному морі. Про це повідомляє The War Zone.

В межах кампанії захисту цивільного судочинства в Червоному морі та Аденській затоці американський корабель USS Carney вперше застосував в бою зенітну ракету SM-6. За даними журналістів, це може стати першим застосуванням боєприпасу в умовах бойових дій.

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SM-6 має унікальні характеристики, які можуть збивати балістичні ракети на кінцевій фазі польоту, що й могло стати причиною застосування саме цього боєприпасу. Зазначається, що SM-6 застосували, щоб збити протикорабельну балістичну ракету. Екіпаж USS Carney вже не вперше проводить активні дії в Червоному морі з початку війни в Ізраїлі 7 жовтня. Корабель перехопив вже щонайменше 38 безпілотників хуситів.

SM-6 зенітна ракета

Раніше в Центральному командуванні США підтверджували лише використання ракети SM-2 — менш досконалої та дешевої версії зенітної ракети. Ракета SM-6 існує у двох версіях Block I і Block IA, які можуть застосовуватись проти широкого спектра повітряних, наземних та надводних цілей. Зараз також в розробці Block IB, який матиме більше можливостей проти гіперзвукових загроз.

Перехоплення цілей на ракеті SM-6 відбувається завдяки терміналу наведення й електроніки від ракети AMRAAM та напівактивної радіолокаційної головки самонаведення. Це і дозволяє перехоплювати різноманітні загрози. Вартість однієї ракети SM-6 становить близько 4,2-4,3 млн доларів.

Нагадаємо, 15 листопада США схвалили продаж Південній Кореї передової системи ПРО SM-6.

29 січня ЗМІ писали, що США можуть атакувати Іран у відповідь на загибель американських солдатів в Йорданії.