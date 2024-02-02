Стоит $4,3 млн: ВМС США впервые применили ракету SM-6 для защиты от атаки хуситов

Американский корабль USS Carney впервые в истории применил зенитную ракету SM-6 против баллистической противокорабельной ракеты.

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Пентагон впервые подтвердил журналистам применение зенитной ракеты SM-6 во время защиты от очередной атаки йеменских хуситов в Красном море. Об этом сообщает The War Zone.

В рамках кампании защиты гражданского судоходства в Красном море и Аденском заливе американский корабль USS Carney впервые применил зенитную ракету SM-6. По данным журналистов, это может стать первым применением боеприпаса в условиях боевых действий.

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SM-6 имеет уникальные характеристики, которые могут сбивать баллистические ракеты на конечной фазе полета, что и могло стать причиной применения именно этого боеприпаса. Отмечается, что SM-6 применили, чтобы сбить противокорабельную баллистическую ракету. Экипаж USS Carney уже не впервые проводит активные действия в Красном море с начала войны в Израиле 7 октября. Корабль перехватил уже по меньшей мере 38 беспилотников хуситов.

SM-6 зенитная ракета

Ранее в Центральном командовании США подтверждали только использование ракеты SM-2 — менее совершенной и дешевой версии зенитной ракеты. Ракета SM-6 существует в двух версиях Block I и Block IA, которые могут применяться против широкого спектра воздушных, наземных и надводных целей. Сейчас также в разработке Block IB, который будет иметь больше возможностей против гиперзвуковых угроз.

Перехват целей на ракете SM-6 происходит благодаря терминалу наведения и электроники от ракеты AMRAAM и полуактивной радиолокационной головки самонаведения. Это и позволяет перехватывать различные угрозы. Стоимость одной ракеты SM-6 составляет около 4,2-4,3 млн долларов.

Напомним, 15 ноября США одобрили продажу Южной Корее передовой системы ПРО SM-6.

29 января СМИ писали, что США могут атаковать Иран в ответ на гибель американских солдат в Иордании.