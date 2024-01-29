США можуть атакувати Іран у відповідь на загибель американських солдатів, – ЗМІ

Аналітики вважають, що США знаходяться на порозі ще більшого втягування в регіональний конфлікт. Американці завдали десятки ударів по ставлениках Ірану в Іраку та Сирії, а також розпочали хвилю ударів по хуситах у Ємені.

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Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість завдати удару по Ірану у зв’язку з атакою іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів. Про це повідомляє Bloomberg.

Агенція у матеріалі повідомляє з посиланням на анонімне джерело, знайоме з позицією США, про те, що дії влади вимагатимуть потужної реакції, ніж та, яка була зроблена США до цього часу протягом кількох тижнів після нападу ХАМАСу на Ізраїль. За інформацією видання, адміністрація Байдена може також вирішити атакувати безпосередньо іранських чиновників.

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Хусити знову атакували судна в Червоному морі. Компанія Maersk зупинила трафік (інфографіка)

Атака змушує Байдена ухвалювати рішення, яке стане одним з найбільш важливих за час його президентства. Він може вирішити покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій в регіоні. Водночас це може призвести до прямої конфронтації США з керівництвом Тегерану.

Він також повинен зважити на потенційні економічні наслідки таких ударів, оскільки США борються з бойовиками-хуситами, іранськими проксі, які сколихнули світове судноплавство та викликали побоювання нових економічних потрясінь. Саме хусити атакували комерційні судна в Червоному морі, на яке припадає 12% глобального судноплавства.

Джонатан Панікофф, колишній заступник офіцера національної розвідки в Національній раді з питань розвідки, вважає, що адміністрації Байдена доведеться дотримуватися дуже делікатної лінії, намагаючись відповісти досить сильно, щоб відновити певну крихту стримування. Дії будуть направлені на те, щоб атаки знову не повторювалися.

"Однак ширша проблема полягає в тому, як протистояти іранській загрозі", – пояснив він.

Нагадаємо, 22 січня іранські проксі здійснили атаку на американські війська на авіабазі Аль-Асад в Іраку. Ракетна атака, як вважають журналісти, виявилася найбільшою з більш ніж 140 нападів на армійські об'єкти США в Іраку та Сирії. Внаслідок удару постраждало кілька американських та іракських військовослужбовців.