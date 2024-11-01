"Стріляє" дроном-перехоплювачем: у РФ показали нову "рушницю" проти БПЛА (відео)

Новий російський БПЛА-перехоплювач автоматично розпізнає і захоплює цілі за допомогою "машинного зору", після чого йде на таран.

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У Російській Федерації представили переносний антидроновий комплекс із зенітним дроном-перехоплювачем, оснащеним системою самонаведення. Про це пише портал "Мілітарний" із посиланням на російські Telegram-канали.

У РФ показали рушницю з дроном-перехоплювачем

Повідомляють, що нова антидронова зброя ЗС РФ являє собою "рушницю" з дроном-перехоплювачем, оснащеним тепловізійною камерою і системою розпізнавання і захоплення цілей на основі "машинного зору".

Працює цей комплекс за таким принципом: оператор наводить апарат на ціль, чекаючи, поки система перехоплювача захопить об'єкт. Далі дрон самостійно запускається і прямує до цілі в автономному режимі.

Як зазначають у виданні, російський БПЛА-перехоплювач не має бойової частини, а атакує безпілотники методом тарану, завдаючи їм механічних пошкоджень. Приміром, на оприлюдненому відео йому вдалося відламати один із пропелерів дрона-цілі, який рухався зі швидкістю 80 км/год на висоті 200 метрів.

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Розробники стверджують, що новий дрон-перехоплювач можна використовувати повторно. За даними порталу, росіяни мають намір використовувати цей антидрон для боротьби з українськими малими безпілотниками і дронами-бомбардувальниками. Технічні характеристики апарата не розкриваються.

За словами розробників, згадані БПЛА-перехоплювачі також можна запускати зі станціонарної наземної пускової установки. Водночас невідомо, як така система може управлятися і наводитися в бік цілі.

Нагадаємо, раніше засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" і керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська повідомила, що ЗС РФ почали атакувати українські розвідувальні безпілотники FPV-дронами, скопіювавши тактику Сил оборони України.

Зі свого боку українська компанія "Вінницькі бджоли" заявила про завершення міжвідомчих тестів FPV-дрона-перехоплювача типу "крило" VB140 Flamingo, створеного для перехоплення російських розвідувальних дронів.