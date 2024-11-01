"Стреляет" дроном-перехватчиком: в РФ показали новое "ружье" против БПЛА (видео)

Новый российский БПЛА-перехватчик автоматически распознает и захватывает цели с помощью "машинного зрения", после чего идет на таран.

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В Российской Федерации представили переносной антидроновый комплекс с зенитным дроном-перехватчиком, оснащенным системой самонаведения. Об этом пишет портал "Милитарный" со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В РФ показали ружье с дроном-перехватчиком

Сообщается, что новое антидроновое оружие ВС РФ являет собой "ружье" с дроном-перехватчиком, оснащенным тепловизионной камерой и системой распознавания и захвата целей на основе "машинного зрения".

Работает этот комплекс по следующему принципу: оператор наводит аппарат на цель, ожидая, пока система перехватчика захватит объект. Далее дрон самостоятельно запускается и направляется к цели в автономном режиме.

Как отмечают в издании, российских БПЛА-перехватчик не имеет боевой части, а атакует беспилотники методом тарана, нанося им механические повреждения. К примеру, на обнародованному видео ему удалось отломать один из пропеллеров дрона-цели, который двигался на скорости 80 км/ч на высоте 200 метров.

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Разработчики утверждают, что новый дрон-перехватчик можно использовать повторно. По данным портала, россияне собираются использовать этот антидрон для борьбы с украинскими малыми беспилотниками и дронами-бомбардировщиками. Технические характеристики аппарата не раскрываются.

По словам разработчиков, упомянутые БПЛА-перехватчики также можно запускать со станционарной наземной пусковой установки. При этом неизвестно, как такая система может управляться и наводиться в сторону цели.

Напомним, ранее основательница "Центра поддержки аэроразведки" и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская сообщила, что ВС РФ начали атаковать украинские разведывательные беспилотники FPV-дронами, скопировав тактику Сил обороны Украины.

В свою очередь украинская компания "Винницкие пчелы" заявила о завершении межведомственных тестов FPV-дрона-перехватчика типа "крыло" VB140 Flamingo, созданного для перехвата российских разведывательных дронов.