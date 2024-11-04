Американские БПЛА-перехватчики Coyote уничтожили уже 170 дронов: что известно

Американские военные развернули беспилотники Coyote на 36 объектах по всему миру, в частности на Ближнем Востоке.

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Американские беспилотные аппараты-перехватчики Coyote от компании Raytheon Technologies уже перехватили 170 целей в ходе оперативных развертываний по всему миру. Об этом пишет портал The War Zone со ссылкой на представителей армии США.

Как отмечают в издании, на этой неделе на авиабазе Петерсон, в штате Колорадо в США, американская армия проводила мероприятие Falcon Peak 2025, целью которого была демонстрация возможностей в направлении борьбы с БПЛА. В частности, военные упоминали о применении дронов-перехватчиков типа Coyote.

Дрон Coyote Фото: Raytheon Technologies

Сообщается, что перехватчики Coyote являются ключевой частью американского арсенала в борьбе с дронами. Согласно заявлению представителей армии, они были развернуты на 36 объектах за пределами США и уже перехватили 170 целей по всему миру.

При этом официальные лица не уточнили, в каких именно регионах дроны Coyote показали себя в бою. Также неизвестно, применялись аппараты на всех 36 военных объектах США, где они были развернуты.

Дрон Coyote Фото: Raytheon Technologies

Журналисты подчеркнули, что ранее сообщалось об оперативном использовании перехватчиков Coyote на Ближнем Востоке. В частности, эти БПЛА были развернуты для защиты временного пирса, прикрепленного к берегу сектора Газа, который американские военные недолгое время использовали для доставки гуманитарной помощи в начале этого года.

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По данным издания, перехватчики являются частью более крупной системы, находящейся на вооружении армии США и называемой системой комплексного поражения низких, медленных, беспилотных летательных аппаратов (LIDS), которая включает в себя мобильные (M-LIDS) и стационарные (FS-LIDS) компоненты. Coyote занимает одно из центральных мест в текущем арсенале США по борьбе с дронами.

Напомним, армия США планирует значительно увеличить свой арсенал беспилотных перехватчиков Coyote в ближайшие пять лет.

Ранее также сообщалось, что армия США решила закупить 600 единиц перехватчиков дронов Coyote 2C с радиолокационным наведением.