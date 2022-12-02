Домовилися "підтримувати зв'язок": Путін поговорив через телефон із Шольцем про удари по Україні

Розмова двох лідерів тривала упродовж години. Глава Кремля назвав політику Берліна щодо України "деструктивною". Німецький канцлер, зі свого боку, засудив російський обстріл цивільної інфраструктури.

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Вранці, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц протягом години розмовляв через телефон із президентом РФ Володимиром Путіним про війну в Україні та її наслідки. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду ФРН (Bondsregering).

Під час бесіди канцлер Німеччини, зокрема, засудив авіаудари Росії по цивільній інфраструктурі на території України та підтвердив рішучість Берліна підтримувати країну щодо забезпечення її обороноздатності від російської агресії. Шольц також закликав Путіна до "швидшого досягнення дипломатичного рішення", включаючи виведення російських військ.

РосЗМІ, зі свого боку, інформують, що президент РФ назвав "деструктивною лінією" політику країн Заходу в контексті поставок озброєння українській стороні та закликав Берлін "переглянути свої підходи" щодо України та пов'язаних із війною подій.

За словами Путіна, ЗС РФ нібито довгий час "утримувалася від точкових ракетних ударів по цілях" в Україні. Однак глава Кремля сказав Шольцу, що зараз ці заходи, мовляв, є вимушеною реакцією на "провокаційні атаки Києва проти громадянської інфраструктури РФ".

Крім цього, лідери двох держав обговорили продовольчу ситуацію у світі, яка посилилася внаслідок російської агресії. Обидва політики зійшлися на важливості так званого зернового коридору з українських портів під егідою ООН.

Російські журналісти уточнюють, що телефонна розмова пройшла з ініціативи Берліна.

Шольц та Путін домовилися підтримувати контакт, наголошується на сайті німецького уряду.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по ряду українських міст, обстрілюючи житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. Це спричинило аварійні відключення електрики у різних регіонах країни.

Оперативним командуванням "Південь" вважає, що наступний удар Росії по Україні може бути дуже масованим. Водночас очікування на це також є елементом війни.