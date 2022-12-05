"Його найгірший жах": Путін хотів розділити Європу на зони впливу, але лише об'єднав ЄС, – Шольц

За словами канцлера Німеччини, попри нинішню консолідацію перед Європейським Союзом стоять серйозні виклики. До них належать розширення ЄС, проблема з мігрантами та відповідальність за власну безпеку.

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Починаючи повномасштабну війну проти України, президент РФ хотів розділити Європу на зони впливу та блоки різних держав, проте досягнув протилежного результату. ЄС і НАТО стали сильнішими та консолідованішими, допомагаючи Києву вистояти перед російською агресією. Про це у своїй статті для Foreign Affairs пише канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Серед безлічі прорахунків Путіна — його ставка на те, що вторгнення в Україну загострить відносини між його противниками. Насправді сталося протилежне: ЄС і трансатлантичний альянс стали сильнішими, ніж будь-коли раніше", –– вважає глава уряду ФРН.

Німецький політик назвав те, що відбувається, "найгіршим жахом Путіна".

"Війна Росії не тільки об'єднала ЄС, НАТО та Велику сімку проти його агресії; вона також стала каталізатором змін в економічній та енергетичній політиці, які в довгостроковій перспективі нашкодять Росії і нададуть імпульсу життєво важливому переходу на чисту енергію, який уже почався", –– прокоментував Шольц.

При цьому канцлер наголошує, що навіть перед такою консолідованою Європою сьогодні стоять серйозні виклики. Зокрема, розширення ЄС та інтеграція нових членів. Шольц упевнений, що це стане важким процесом.

"Але шлях відкритий, і мета зрозуміла: ЄС, який складатиметься з більш ніж 500 мільйонів вільних громадян, які становлять найбільший внутрішній ринок у світі, що встановить глобальні стандарти в галузі торгівлі, економічного зростання, зміни клімату та захисту навколишнього середовища, в ньому розмістяться провідні науково-дослідні інститути й інноваційні підприємства. Це сім'я стабільних демократій, які мають безпрецедентне соціальне забезпечення та цивільну інфраструктуру", –– висловився політик.

Ще одне важливе завдання для ЄС — вирішення проблеми з нелегальною міграцією. Шольц зазначає, що Європа має розробити "прагматичну імміграційну стратегію", яка відповідатиме її цінностям.

"Це означає скорочення нелегальної міграції і водночас зміцнення легальних шляхів у Європу, зокрема, для кваліфікованих робітників, яких потребують наші ринки праці", — написав він.

Крім того, війна в Україні показала, що Євросоюзу настав час перейматися питаннями власної безпеки та зміцнювати оборону. Для цього необхідно змінити внутрішні бюрократичні процедури, що вимагатиме сміливих політичних рішень, каже Шольц.

Нагадаємо, 2 грудня Володимир Путін поговорив по телефону з Олафом Шольцем про удари по Україні. Глава Кремля назвав політику Берліна щодо України "деструктивною". Німецький канцлер, зі свого боку, засудив російський обстріл цивільної інфраструктури.

Раніше головний радник Шольца Йорг Кукіс сказав, що Німеччина погодиться на вступ у ЄС інших держав, якщо проходитиме реформування власне структури. Це потрібно, щоб не ставити під загрозу дієздатність блоку.