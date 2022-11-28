"Потрібні реформи блоку": в Німеччини є умова для розширення ЄС, — радник Шольца

Прем'єр-міністр ФРН вважає, що варто переходити від одноголосного голосування до ухвалення рішень шляхом більшості в сферах зовнішньої або податкової політики.

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Німеччина погодиться на вступ до Європейського Союзу інших держав, якщо водночас відбуватиметься реформування власне структури. Це потрібно, щоб не ставити під загрозу дієздатність блоку. Про це заявив державний секретар Федеральної канцелярії та головний радник канцлера Німеччини Олафа Шольца Йорг Кукіс в інтерв'ю виданню Euractiv.

Журналісти зазначають, що заклик до реформ ЄС зустрічав опір, особливо з боку країн східної Європи та Скандинавії. Однак у Берліні впевнені, що консенсусу в цьому питанні може бути досягнуто.

"Успіх реформи ЄС залежатиме від того, наскільки старанно ми ведемо переговори і наскільки чітко ми повідомляємо, що допустимо розширення тільки в тому випадку, якщо будуть проведені інституційні реформи", — сказав Кукіс.

Він додав, що з цього питання у Німеччини дуже чітка позиція і розширення ЄС може супроводжуватися одночасно з інституційною реформою.

Уряд ФРН виступає за реформування блоку з моменту приходу до влади у 2021 році. Крім того, коаліційна угода зобов'язує їх рухатися у розвитку ЄС як європейської федерації.

З того часу уряд Німеччини прийняв "прагматичніший" підхід, спрямований на проведення інституційної реформи в межах наявних договорів.

Наприклад, Олаф Шольц вважає, що варто переходити від одноголосного голосування до ухвалення рішень шляхом більшості у сферах зовнішньої чи податкової політики.

Реформувати ЄС також хочуть Франція, Іспанія. Проте тринадцять східноєвропейських і скандинавських держав у спільному документі виступили з викладом позиції про "необдумані та передчасні спроби розпочати процес зміни договору".

Нагадаємо, 15 жовтня Олаф Шольц виступив за розширення ЄС. За його словами, країни-кандидати — Україна, Молдова, країни Західних Балкан і Грузія мають виконати умови.

8 листопада ЗМІ писали, що деякі європейські країни побоюються вступу України до ЄС. Це пов'язано з тим, що Україна, ставши членом блоку, змінить баланс сил у Європі.