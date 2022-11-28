"Нужны реформы блока": у Германии есть условие для расширения ЕС, — советник Шольца

Премьер-министр ФРГ считает, что стоит переходить от единогласного голосования до принятия решений путем большинства в областях внешней или налоговой политики.

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Германия согласится на вступление в Европейский Союз других государств, если при этом будет проходить реформирование самой структуры. Это нужно для того, чтобы не ставить под угрозу дееспособность блока. Об этом заявил государственный секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Германии Олафа Шольца Йорг Кукис в интервью изданию Euractiv.

Журналисты отмечают, что призыв к реформе ЕС встречал сопротивление, особенно со стороны стран восточной Европы и Скандинавии. Однако в Берлине уверены, что консенсус в этом вопросе может быть достигнут.

"Успех реформы ЕС будет зависеть от того, насколько усердно мы ведем переговоры и насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы", — сказал Кукис.

Он добавил, что по этому вопросу у Германии очень четкая позиция и расширение ЕС может сопровождаться одновременно с институциональной реформой.

Правительство ФРГ выступает за реформирование блока с момента прихода к власти в 2021 году. Кроме того, коалиционное соглашение обязывает их двигаться в развитии ЕС, как европейской федерации.

С тех пор правительство Германии приняло более "прагматичный" подход, направленный на проведение институциональной реформы в рамках существующих договоров.

Например, Олаф Шольц считает, что стоит переходить от единогласного голосования до принятия решений путем большинства в областях внешней или налоговой политики.

Реформировать ЕС также желают Франция Испания. Однако тринадцать восточноевропейских и скандинавских государств в совместном документе выступили с изложением позиции о "необдуманных и преждевременных попытках начать процесс изменения договора".

Напомним, 15 октября Олаф Шольц выступил за расширение ЕС. По его словам. страны-кандидаты — Украина, Молдова, страны Западных Балкан и Грузия должны выполнить условия.

8 ноября СМИ писали, что некоторые европейские страны опасаются вступления Украины в ЕС. Это связанно с тем, что Украина, став членом блока, изменит баланс сил в Европе.