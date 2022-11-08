"Старая" Европа опасается вступления Украины в ЕС, так как видит в ней конкурента, — СМИ

Немецкие журналисты уверены, что статус члена Евросоюза для Украины изменит баланс сил в Европе, в результате чего ослабнет влияние таких стран как Германия и Франция.

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Киев планирует завершить вступление в ЕС к концу 2024 года, однако в Брюсселе и некоторых других европейских столицах считают, что торопиться не стоит, пишет немецкое издание Welt. Дело в том, что Украина, став членом ЕС, изменит баланс сил в Европе – за счет более крупных государств-членов.

В Киеве и Брюсселе говорят о разных сроках

После быстрого предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, в Еврокомиссии выдвинули условия: провести реформы в семи областях. Помимо прочего, Киев должен показать прогресс в борьбе с коррупцией и отмыванием денег, реформировать судебную систему и адаптировать работу СМИ и права меньшинств к европейским стандартам.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, хочет добиться этого к концу следующего года.

"Скорейшее начало переговоров крайне важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе — и в настоящее время рискуем своими жизнями", — сказала она, отметив, что уже проведено значительное количество реформ, например, в области борьбы с коррупцией и судебной системы.

Между тем, комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархейи, хоть и отмечает позитивные сдвиги, уверен, что все семь реформ невозможно быстро завершить. Поэтому график начала переговоров о вступлении в ЕС пока не может быть согласован. Даже если Киеву удастся вступить в переговоры до конца 2023 года, Брюссель отказался от цели завершить их в течение года. Вархейи считает, что подготовка к вступлению, скорее всего, займет год или два.

Стефанишина уверена, что процесс может пройти по ускоренной процедуре, так как Украина уже не первый год проводит реформы под наблюдением ЕС. Однако Вархейи подчеркивает, что к Украине применяются те же критерии, что и ко всем другим заявителям.

"Не питайте ложных надежд"

Еврокомиссия не единственная, кто придерживает Киев. В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уверен в европейском будущем Украины. Однако германский министр по делам Европы Анна Люрманн отметила, что "не хочет строить догадки о временном горизонте переговоров о присоединении". Она призывает украинцев не питать ложных надежд, так как предстоит большая законодательная работа.

Аналогичное заявление в мае сделал президент Франции Эманюэль Макрон.

"Все мы знаем, что процесс вступления займет несколько лет, если не десятилетий. Если только мы не снизим наши стандарты и не пересмотрим наши принципы", — сказал он.

Однако Киев получил и другие сигналы.

"Наши соседние страны и страны Балтии, страны, которые входят в число наших крупнейших сторонников, уже дали понять, что возможно более быстрое присоединение, — сказала Стефанишина. — После того, как членство будет достигнуто, мы хотим поговорить о наших долгосрочных целях, таких как присоединение к Шенгенской зоне".

Чем объясняется противодействие "старой" Европы?

Нежелание более крупных государств-членов Евросоюза видеть скорое вступление в сообщество Украины издание объясняет боязнью ослабления власти. После интеграции в ЕС Киев получил бы в Совете Евросоюза, где решения принимаются большинством, 9% голосов.

Эксперт берлинского аналитического центра SWP Николай фон Ондарза подсчитал, что в этом случае вес Германии при голосовании упадет с 18,6 до 16,9%. Столько же голосов Украина могла бы получить вместе с Польшей. Также Киев может получить в Европарламенте от 52 до 59 мест, сократив доли более крупных государств. Таким образом Украина станет новым центром власти и сдвинет баланс сил на восток.

В Киеве об этом знают. Стефанишина, уверена, что стратегическое расположение Украины на Черном море также повышает безопасность Европы и поэтому рассчитывает на лидерство.

"Мы стремимся быть уверенным членом ЕС, который берет на себя роль лидера в Восточной Европе", — сказала она.

Напомним, в августе вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина на 70% выполнила требования по Соглашению об ассоциации с ЕС. Она подчеркнула, что украинская сторона ожидает скорейшего решения вопроса членства в ЕС, поскольку страна ежедневно доказывает свое желание быть в европейской семье.

Ранее Фокус писал о том, какие условия должен выполнить Киев, чтобы претендовать на членство в Евросоюзе.