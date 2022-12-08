"Готові говорити з Росією": Шольц висловився про контроль над озброєнням у Європі

Олаф Шольц заявив про намір повторно балотуватися на посаду канцлера Німеччини на виборах у 2025 році та розповів про свої плани щодо підтримки України.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що переговори з Російською Федерацією щодо розміщення зброї на території Європейського Союзу можливі лише після виведення армії РФ з території України. Про це канцлер розповів в інтерв'ю газетам редакційного гурту Funke.

Шольц повідомив, що в Німеччині були готові обговорювати з Росією питання, пов'язані з озброєнням ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Насамперед потрібно, щоб Росія негайно припинила війну та вивела війська. Правильно, що потім виникне питання, як ми можемо забезпечити безпеку Європи. Зрозуміло, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми вже пропонували це ще до війни, у цій позиції нічого не змінилося", — повідомив Шольц.

Шольц також повідомив, що збирається знову висунути свою кандидатуру на посаду канцлера на наступних виборах до Бундестагу, які мають відбутися у 2025 році.

Раніше Олаф Шольц говорив про те, що Європейський Союз і НАТО об'єдналися і стали сильнішими, допомагаючи Україні протистояти військовій агресії з боку Російської Федерації. Він вважає, що Володимир Путін мав намір розділити Європу на зони впливу та блоки різних держав, проте досягнув протилежного результату.

Фокус також писав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц протягом години розмовляв по телефону із президентом РФ Володимиром Путіним про війну в Україні. Зокрема, йшлося про ракетні удари ЗС РФ щодо цивільної інфраструктури України.

Ще ми писали про те, що радник канцлера Німеччини Олафа Шольца назвав умови для вступу держав до Європейського Союзу. Він зазначив, що розширення ЄС може інституційною реформою.