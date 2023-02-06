60 машин: в США показали, как загружали БМП Bradley для Украины (видео)

Поставки БМП Bradley происходят в рамках соглашения о военной помощи на 2,85 млрд долларов, о котором объявили в начале года.

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Америка организовала доставку своих БМП в Украину. Загрузка боевых машин пехоты на корабль проходила в порту Чарлстона в Северной Каролине. Видео оттуда опубликовало транспортное командование США.

Поставки БМП Bradley происходят в рамках соглашения о военной помощи на 2,85 млрд долларов, о котором объявили в начале года.

В целом Украина должна получить 109 американских боевых машин, сообщили в общественной организации "Милитарный". Ожидалось, что они будут комплектации M2A2 ODS, однако США отправляют более новую и более совершенную версию – M2A2 ODS-SA.

Ранее, 31 января, Фокус опубликовал фото с корабля, БМП отправили по морю еще на прошлой неделе.

12 января в Минобороны РФ заблаговременно объявили об уничтожении американских БМП, до сих пор не прибывших в Украину. Российская армия, по легенде, уже успела уничтожить 4 Bradley.