60 машин: в США показали, як завантажували БМП Bradley для України (відео)

Постачання БМП Bradley відбувається у рамках угоди про військову допомогу на 2,85 млрд доларів, про яку оголосили на початку року.

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Америка організувала доставлення своїх БМП в Україну. Завантаження бойових машин піхоти на корабель відбувалось у порту Чарлстона, що в Північній Кароліні. Відео звідти опублікувало Транспортне командування США.

Постачання БМП Bradley відбувається у рамках угоди про військову допомогу на 2,85 млрд доларів, про яку оголосили на початку року.

Загалом Україна має отримати 109 американських бойових машин, повідомили в громадській організації "Мілітарний". Очікувалося, що вони будуть комплектації M2A2 ODS, однак США відправляють новішу та досконалішу версію – M2A2 ODS-SA.

Раніше, 31 січня, Фокус опублікував фото з корабля, БМП відправили морем ще минулого тижня.

12 січня в Міноборони РФ завчасно оголосили про знищення американських БМП, які досі не прибули в Україну. Російська армія, за легендою, вже встигла знищити 4 Bradley.