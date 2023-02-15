Когда небо будет безопасным: в Германии рассказали, когда Украина получит танки и истребители

Борис Писториус заявил, что прежде чем говорить о поставках истребителей, необходимо в ближайшие 3-4 месяца обезопасить украинское небо.

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Украина сможет получить танки Leopard уже к концу марта. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, пишет Tagesschau.

По его словам, его немного разочаровало то, что из европейских стран пока только Польша, Норвегия и Португалия пообещали танки Украине. Писториус собирается встретиться с министрами обороны Украины и Польши, чтобы обсудить этот вопрос.

Что касается истребителей, то министр обороны Германии отметил, что в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной. Речь идет о поставках ПВО.

"Если небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах", — сказал Писториус.

Кроме того, политик в очередной раз призвал оружейную промышленность производить больше боеприпасов, даже если контракты еще не подписаны. По его словам, это вопрос "готовности и доброй воли".

Ранее Фокус писал, что в ФРГ возобновят выпуск боеприпасов для поставленных ВСУ систем Gepard. Установки Gepard были сняты с вооружения Германии в 2010 году, а самих боеприпасов к ним осталось не более 60 тысяч. Чтобы восполнить запасы, компания Rheinmetall начнет собственное производство 35-мм снарядов.

Также напомним, что в Германии не готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины. В Германии и других странах Запада готовы сесть за стол переговоров для завершения войны, но Россия должна продемонстрировать желание вести серьезный диалог.