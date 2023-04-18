США предупредили "Росатом" о секретных ядерных технологиях на Запорожской АЭС

Журналисты утверждают, что США еще в 2021 году помогли внедрить новые процедуры технического обслуживания реактора для укрепления энергетической безопасности Украины.

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На Запорожской атомной электростанции есть американские секретные ядерные технологии, и США предупредили Москву, чтобы она их не трогала. Об этом идет речь в письме Министерства энергетики США, направленном российской государственной компании "Росатом", пишет CNN.

В письме, датированном 17 марта 2023 года, директор Управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщила генеральному директору российской госкомпании, что Запорожская АЭС в украинском Энергодаре "содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".

Издание отмечает, что товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, когда существует возможность их использования таким образом, который подрывает интересы национальной безопасности США.

Хотя физически электростанция по-прежнему обслуживается украинским персоналом, управление ею осуществляет "Росатом". Поэтому Министерство энергетики США предупредило российскую госкомпанию, что обращение с американскими технологиями любых граждан или организаций РФ является "незаконным".

CNN отмечает, что в июне 2021 года Управление ядерной энергии Министерства энергетики публично сообщило о поддержке АЭС США и заявило, что "Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры технического обслуживания и операций на реакторе, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность" Украины.

Напомним, 14 апреля пресс-служба компании "Энергоатом" сообщила, что российские военные планируют заблокировать персонал Запорожской АЭС из-за нехватки специалистов-атомщиков, а также из-за угроз контрнаступления украинских вооруженных сил.

13 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что ЗАЭС "охраняют охотники и оленеводы из Якутии", а российские оккупанты готовятся к выселению. По словам Федорова, захватчики расставили там свое оружие и технику, а вместо профессионалов набрали на работу неграмотный персонал. Все это может привести в будущем к большой катастрофе.

По информации "Энергоатома" 13 апреля возле машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской АЭС произошел взрыв российской мины. Отмечалось, что россияне, захватившие ЗАЭС, продолжают минировать периметр вокруг ядерного объекта.