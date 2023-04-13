Запорожскую АЭС охраняют "охотники и оленеводы" из Якутии: в мэрии рассказали об опасности

По словам главы Мелитополя Ивана Федорова, российские оккупанты продолжают ядерный шантаж. Связано это не только с оружием на территории предприятия, но и с неграмотным персоналом.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Запорожскую атомную электростанцию "охраняют охотники и оленеводы из Якутии", а российские оккупанты готовятся к выселению. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 апреля.

По словам Ивана Федорова, войска Российской Федерации продолжают устраивать ядерный шантаж. Они сначала захватили Запорожскую АЭС, после этого расставили там свое оружие и технику, а вместо профессионалов набрали на работу неграмотный персонал. Все это может привести в будущем к большой катастрофе.

"Не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС – сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование. В таких условиях на станции может ежесекундно случиться настоящая катастрофа", — говорится в сообщении.

Иван Федоров также отметил, что российские оккупанты готовы в любой момент "героически" начать отступление. Несколько дней они уже составляют списки по эвакуации коллаборантов и захватчиков.

"Захватчики ищут пути ухода, но найдут только бесславную гибель", — подытожил мэр Мелитополя.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что на Запорожской АЭС возле машинного зала взорвалась российская мина. По данным НАЭК, взрывы слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. Россияне пытались их "успокоить" и скрыть следы инцидента, чтобы о произошедшем не стало известно экспертам МАГАТЭ.

8 апреля сообщалось, что российские оккупанты строят дополнительный забор вокруг ЗАЭС. Рейсовые автобусы для сотрудников предприятия больше не будут подвозить людей непосредственно к зданиям. Они будут вынуждены идти пешком.