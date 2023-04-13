Возле машинного зала: на Запорожской АЭС взорвалась российская мина, — "Энергоатом"

По данным НАЭК, взрывы слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. Россияне пытались их "успокоить" и скрыть следы инцидента, чтобы о произошедшем не стало известно экспертам МАГАТЭ.

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Возле машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской АЭС произошел взрыв российской мины. Россияне, захватившие ЗАЭС, продолжают минировать периметр вокруг ядерного объекта. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на собственные источники.

"Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции", — говорится в публикации.

Представители Энергоатома отмечают, что столь рискованные действия не могут пройти бесследно. По данным источников компании, у машинного зала 4-го энергоблока прозвучал взрыв, а "ядерные террористы" сами признали, что сдетонировала их мина.

Эти звуки слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС, но россияне пытались их "успокоить" и скрыть следы инцидента, чтобы о произошедшем не стало известно экспертам МАГАТЭ.

Напомним, что накануне, 12 апреля, стало известно, что РФ составляет план эвакуации сотрудников "Росатома" с Запорожской АЭС. По информации Центра национального сопротивления, коллаборантов и работников "Росатома" предупредили, что необходимо подготовиться к тому, чтобы выехать с территории ЗАЭС по первому сигналу.

Ранее сообщалось, что оккупанты строят дополнительный забор вокруг АЭС. Рейсовые автобусы больше не будут возить сотрудников станции непосредственно к зданиям, им придется идти пешком.